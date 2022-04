Nuova Lancia Delta in arrivo nel 2023? Ecco come potrebbe essere

Nel 2023 tornerà disponibile la Lancia Delta. Una delle auto più amate della storia in Italia, si prepara al rientro anche in versione elettrica.

L’annuncio è stato accolto con il favore di tutti. D’altronde la Lancia Delta è simbolo non solo del motorsport ad alto livello, dei rally nella fattispecie, con nomi leggendari del traverso come Miki Biason e Juha Kankkunen ad averla domata e portata al successo negli anni ’80, ma non solo. Commercialmente nel suo periodo, andò molto bene.

Per questo, in una fase di grandi nostalgie, il Gruppo Stellantis, di cui fa parte il marchio, ha deciso di rilanciarla. Per il momento non si sa nulla di preciso su come sarà. L’unica cosa nota è che il 2023 sarà l’anno chiave per il rilascio della versione a motorizzazione classica, mentre nel 2028 sarà il turno di quella elettrica.

Giocando a fare l’indovino l’architetto e designer Tommaso D’Amico ne ha proposto un rendering basato sui modelli del passato, come ha spiegato sul suo canale You Tube.

“I quattro fari ed il posteriore evidenziano la similitudine con le auto dell’epoca“, scrive nella descrizione. “Naturalmente prevedendo luci a led, materiali all’avanguardia e odierne tecnologie. All’interno, il quadro strumenti è dotato di una significativa serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment senza pari. Questo orgoglio italiano, include un nuovo propulsore a benzina 1.9 turbo AT da 220 CV, con cambio automatico e trazione posteriore. In termini di equipaggiamento, vanta ruote da 21”, mentre la carrozzeria avrà colori attuali che ne esalteranno ulteriormente la linea elegante e allo stesso tempo dinamica“.

Lancia Delta la storia

Vettura appartenente al segmento C, debutta sul mercato moderno nel 1979 diventando subito iconica. 776.970 sono gli esemplari prodotti, tra cui 525.231 della prima serie, 138.980 della seconda e 112.759 della terza.

La prima è figlia di un’idea di Giorgetto Giugiaro. Ben proporzionata e dalle linee pulite viene eletta “Macchina dell’Anno”, nel 1980.

La seconda esordisce solo nel 1993, in ritardo rispetto al piano stabilito e riprende i tratti essenziali della sorella maggiore. Alla fine però, non riscuoterà lo stesso successo della precedente, giusta alla ribalta proprio grazie ai trionfi nelle competizioni.

Infine la terza esce nel 2008 anticipata nel 2003 dalla Granturismo Stilnovo. Abbandonato il richiamo sportivo, la nuova Lancia intraprenderà un percorso più orientato al lusso.

Nell’ultimo periodo il Gruppo Stellantis ha dato prova di essersi riavvicinato al mondo delle corse. Ecco perché non è da escludere che un tocco di aggressività tornerà a farsi vedere nei modelli del futuro della Delta.