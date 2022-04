Valentino Rossi, prima volta ai box: sentite le sue impressioni

Nel paddock di Portimao c’era anche Valentino Rossi, che ha riassunto così la sua prima esperienza da team owner.

Valentino Rossi è approdato nel paddock di Portimao venerdì sera, al termine delle prove prove libere. Ha cenato con i ragazzi del suo team Mooney VR46, il giorno dopo era ai box per dare consigli utili a Luca Marini e Marco Bezzecchi che si sono rivelati utili nelle qualifiche. Manca ancora qualcosa sul passo gara: il fratello Luca ha chiuso 12° nel GP di Portimao, il ‘Bez’ ha centrato la zona punti.

Nel corso del week-end all’Algarve il campione di Tavullia, arrivato in Portogallo insieme all’amico storico e fido collaboratore Alberto Tebaldi, ha osservato i suoi allievi da bordo pista, ma non ha rilasciato molte dichiarazioni ai media. In griglia di partenza, poco prima dello spegnimento dei semafori, era presente per dare sostegno alla squadra ed è stato incrociato dalle telecamere di Sky Sport MotoGP, in cui ha riassunto la sua nuova esperienza ai box non più da pilota, ma da team owner.

Il ritorno di Valentino Rossi ai box

Sembrava strano vederlo in “borghese” senza tuta e casco. Lo scorso novembre ha lasciato per sempre il mondo delle corse sulle due ruote correndo la sua ultima gara al Ricardo Tormo di Valencia. Il ritorno nel paddock suonava diverso per il nove volte campione del mondo, che non aveva il suo motorhome e ha dovuto quindi prenotare un albergo non lontano dal circuito per dormire.

Qualche settimana fa ha fatto il suo debutto nel Fanatec GT WCE, chiudendo la prima gara al 17° posto a causa di un errore in pit lane. Ma ha dimostrato di avere velocità e concentrazione per poter brillare anche sulle quattro ruote. Anche se la sua passione per le moto e la MotoGP non tramonteranno mai, come del resto dimostrano i suoi continui allenamenti al Ranch e in pista insieme agli allievi della VR46 Riders Academy.

Sulla griglia di partenza a Portimao Valentino Rossi ha parlato della nuova esperienza manageriale per la sua squadra che quest’anno ha fatto il suo debutto in Top Class, in attesa di rivederlo al Mugello nel mese di maggio: “È bello ritornare nel paddock, un’esperienza diversa. Non sapevo cosa avrei provato a stare qua, ho lavorato insieme a Luca e Bez è bello vederli lavorare, ho dato alcuni consigli. Ho anche pranzato bene, è più facile quando non devi correre…Giulietta? E’ simpatica ed ha un bel carattere, è tranquilla”.