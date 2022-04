Come incontrare Valentino Rossi? Ecco cosa fare e quanto costa

Valentino Rossi offre ad alcuni tifosi la possibilità di poterlo incontrare. Ecco cosa bisognerà fare e quanto costerà il tutto.

Il Ranch di Tavullia è divenuto un santuario per piloti e tifosi di tutto il mondo, ma l’accesso è riservato ai soli addetti ai lavori e su invito. I fan di solito devono accontentarsi di qualche video e delle immagini diffuse sui social, oppure fermarsi davanti ai cancelli di ingresso per attendere un autografo o un selfie con Valentino Rossi e i piloti della VR46 Academy.

Il Motor Ranch è divenuto una vera e propria fucina di giovani talenti del motociclismo italiano, qui si allenano, tra gli altri, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti e molti altri. E non mancano le guest star di passaggio, come di recente è avvenuto con Andrea Dovizioso che ha fatto tappa a Tavullia. Inoltre ogni inverno qui si tiene la 100 Km dei Campioni, una sfida a coppie che suscita sempre più interesse e viene trasmessa in differita TV su Sky Sport.

Un week-end con Valentino Rossi

Ma ora 12 persone fortunate potranno fare il loro ingresso al Ranch, grazie ad un’iniziativa promossa da Dainese. Per aderire basta andare sul sito dell’azienda di abbigliamento motociclistico, compilare il modulo e incrociare le dita. Anche se in caso di sorteggio fortunato bisognerà versare una somma di 2.999 euro. Nel prezzo è incluso il corso in pista, il pernottamento presso l’hotel Kursaal di Cattolica, tutti i pranzi e le cene, parte dell’attrezzatura utilizzata durante la sessione in pista della domenica (casco AGV AX9 Carbon, TCX stivali da enduro e guanti).

L’evento prevede l’arrivo per sabato 11 giugno con visita al museo Marco Simoncelli, pranzo a Tavullia, visita alle strutture VR46 e al Fan Club e primo ingresso al Ranch, dove i 12 fortunati potranno assistere agli allenamenti di Valentino Rossi e dei suoi allievi, e barbecue finale in serata. Domenica si scende in pista per un corso di guida con moto Yamaha YZF 250 e 450 cc.

Chi vuole recarsi con un accompagnatore dovrà pagare ulteriori 1.099 euro. Questi ultimi potranno beneficiare delle medesime esperienze ad eccezione del corso di domenica, dove si limiteranno a guardare l’azione dal lato della pista. Sul sito Dainese sono già aperte le prenotazioni, ma i nomi dei fortunati non si conosceranno prima della seconda metà di maggio.