MotoGP Portimao, FP1: Marquez vola, disastro delle Yamaha

MotoGP Portimao 2022, risultati FP1: tempi ufficiali e classifica finale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo.

È andato in archivio il primo turno di prove libere MotoGP a Portimao. L’attività in pista è stata condizionata dalla pioggia, i piloti hanno dovuto prestare grande attenzione nel guidare sulla pista bagnata dell’Autodromo Internacional do Algarve. Anche nel pomeriggio le condizioni saranno simili.

Intanto il miglior tempo nella FP1 se lo è aggiudicato Marc Marquez. Il pilota del team Repsol Honda ha chiuso in 1’50″667. L’otto volte campione del mondo precede Joan Mir su Suzuki e il sorprendente Marco Bezzecchi sulla Ducati del team Mooney VR46.

MotoGP: per la Yamaha è notte fonda

Quarta posizione per Johann Zarco con la Ducati del team Pramac, che precede la KTM di Miguel Oliveira e l’Aprilia di Maverick Vinales. Ottavo Francesco Bagnaia con la Ducati della squadra ufficiale, preceduto anche da Jorge Martin e davanti al suo compagno di squadra Jack Miller (caduto).

Dodicesima posizione per Luca Marini, autore anche di una scivolata, mentre Enea Bastianini ha concluso in quattordicesima. Difficoltà per Aleix Espargarò e Pol Espargarò, sedicesimo e diciassettesimo. Grande fatica pure per la Yamaha sulla pista bagnata di Portimao: Fabio Quartararo è diciottesimo, davanti al teammate Franco Morbidelli. Alex Rins con l’altra Suzuki è perfino ventesimo, mentre Andrea Dovizioso è ventiduesimo.

Alle 15:10 la seconda sessione di prove libere, che dovrebbe essere nuovamente disputata con tracciato bagnato. Piero Taramasso di Michelin ha spiegato che i piloti si sono detti contenti del comportamento delle gomme in Algarve, al tempo stesso però bisognerà vedere come sarà domani la situazione meteorologica dato che la gara di domenica dovrebbe svolgersi con l’asciutto. Sarebbe importante avere almeno un turno di free practice con pista asciutta.

