F1, Ferrari rinnova con Sainz: lui si presenta con una sorpresa

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ha prolungato il suo sodalizio con la squadra italiana fino al 2024. Lo spagnolo ha voluto ripagare la fiducia, con un regalino a sorpresa.

La Scuderia Ferrari ha deciso di prolungare il contratto al figlio del Matador dopo una prima splendida annata con il team. Il madrileno si è meritato un ritocco dell’ingaggio, avendo svolto egregiamente il suo compito sulla SF1000. La Scuderia italiana ha voluto fortemente Carlos Sainz per sostituire il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Lo spagnolo non ha avvertito alcuna pressione, riuscendo ad essere costante e competitivo sin da subito.

Sainz ha ottenuto 164,5 punti nel 2021, chiudendo davanti al Lando Norris e Charles Leclerc, a 159 punti. Esattamente come il monegasco il miglior risultato di stagione per lo spagnolo è stato il secondo posto a Monaco, approfittando anche del ritiro del teammate. Complessivamente il figlio d’arte del Matador ha collezionato altri tre terzi posti, chiudendo la sua prima annata con la tuta rossa con quattro podi. In sole due occasioni non è arrivato in zona punti.

Il 2021 ha rappresentato già un’ottima base di partenza per strappare un prolungamento fino al 2024. La partenza sprint in Bahrain in questa stagione, inoltre, ha certificato che CS55 ha iniziato con il piede giusto, completando una magnifica doppietta al debutto. Nell’appuntamento successivo di Jeddah il madrileno ha chiuso al terzo posto, lanciando la sfida al suo compagno di squadra. In Australia ha commesso il suo primo grande errore da quando corre con la Rossa, esagerando al via e impantanandosi nella ghiaia dopo pochi giri.

Sainz, entusiasta del rinnovo, ha dichiarato: “Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la Scuderia Ferrari. Ho sempre detto che in Formula 1 non esiste una squadra migliore per la quale correre e dopo oltre un anno con il team posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme”.

Il regalo di Sainz alla squadra

La Rossa ha potuto festeggiare i primi successi stagionali dopo due anni di digiuno. L’ultima doppietta era datata 22 settembre 2019 con il primo posto di Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc sotto le stelle di Singapore. In Bahrain i Carli hanno stupito, merito di una vettura straordinaria. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna rappresenterà un weekend chiave per la Rossa. In caso di allungo sarebbe già una mini fuga, dato le avversità che hanno colpito Mercedes e Red Bull Racing.

Carlos Sainz è conscio delle sue potenzialità e cercherà di conquistare la prima vittoria in carriera in F1. Il pilota ha l’ambizione di lottare per il titolo e il distacco dalla vetta è già abbastanza ampio. Il figlio d’arte del Matador accusa uno svantaggio di ben 38 punti da Leclerc, ma la stagione è appena iniziata e il calendario prevede ancora 20 tappe. Il madrileno vuole primeggiare, senza risparmiarsi e dimostrando, attraverso l’allenamento quotidiano, di poter battere i migliori pilota della Formula 1.

Il suo percorso nel Motorsport è stato fin qui un successo con una serie di promozioni. Sainz ha esordito in Toro Rosso al fianco di Max Verstappen. Ha poi corso nel team Renault, lasciando la famiglia Red Bull. Ha debuttato nel 2021 in Ferrari dopo due splendide stagioni in McLaren. CS55 ha dato una risposta a tutti i detrattori che a inizio 2021 erano in dubbio sulle sue qualità tecniche e non lo ritenevano all’altezza di prendere il posto di un campione come Vettel. Carlos è un ragazzo genuino che è riuscito a conquistare i fan della Rossa.

Per farsi voler bene, dopo l’annuncio del rinnovo contrattuale con la Scuderia italiana, ha deciso di presentarsi in mattinata con due buste di pasticcini della Pasticceria Fiorentini di Faenza. Lo spagnolo ha fatto un bel carico di dolciumi, come potete osservare nella foto in basso. Gli uomini del Cavallino saranno stati felici del pensiero. Dopo otto podi in carriera il madrileno ora desidera solo vincere il suo primo Gran Premio di F1. Charles Leclerc ha trovato sin da subito un feeling spettacolare con la F1-75. Sainz dovrà rispondere e sorprendere in pista nel prosieguo della stagione.