Ferrari F1-75, arriva il colpaccio a Miami? Ecco la grande novità

La Ferrari è già pronta per la gara di casa ad Imola, ma si guarda anche alla trasferta di Miami dove potrebbe arrivare una novità.

In casa Ferrari è stato preparato un programma di sviluppo molto preciso, nel tentativo di gestire al meglio la questione Budget Cap e far mantenere alla F1-75 il ruolo di monoposto più competitiva del lotto. Red Bull e Mercedes stanno facendo i salti mortali per cercare di tenere il passo della Rossa, ma al momento non stanno riuscendo nei loro intenti.

Charles Leclerc sta facendo il vuoto in classifica, ed arriva ad Imola da leader incontrastato del mondiale. Negli ultimi anni, solo Nico Rosberg è riuscito a fare meglio di lui nelle prime tre gare in termini di punti. Il tedesco portò a casa 75 punti su altrettanti disponibili nel 2016 con la Mercedes, vincendo tutte e tre le prime corse.

Il monegasco ne ha ottenuti 71 su 78, facendo segnare tre volte il giro veloce, vincendo due gare e conquistando anche un secondo posto. Ovviamente, questo dato non dice proprio tutto, considerando che il tedesco del team di Brackley vinse poi il titolo solo all’ultima gara, al termine di una battaglia infernale contro Lewis Hamilton.

La Ferrari è però in possesso di una monoposto che, soprattutto in Australia, ha fatto il vuoto sulla concorrenza, una superiorità che in Bahrain ed in Arabia Saudita non si era palesata. A Sakhir, la F1-75 aveva qualcosa in più rispetto alla Red Bull, che però non era così lontana.

A Jeddah, il passo era praticamente identico, e solo la maggior velocità di punta aveva regalato la vittoria a Max Verstappen. L’olandese si è imposto nell’unica gara che è riuscito a terminare, ritirandosi in Bahrain ed in Australia. Tutto ciò lo ha portato al sesto posto nel mondiale piloti, con ben 46 punti di ritardo dal rivale. Come detto, la stagione è lunghissima, ma si tratta di un divario realmente importante, considerando che tra i due ci sono quasi due gare di differenza.

Ferrari, a Miami arriva un nuovo ibrido

La Ferrari sta lavorando duramente anche sulla power unit, con questa specifica, la 066/7, la prima della famiglia Superfast, che ha dato dei risultati eccezionali in queste prime tappe. Anche la Haas e l’Alfa Romeo Racing ne hanno approfittato, risalendo la china rispetto ai disastri dell’ultimo biennio.

Il motore del Cavallino fa una differenza enorme in trazione, grazie alla miglior coppia del lotto che permette a Charles Leclerc e Carlos Sainz di avere un’accelerazione impossibile da replicare per la concorrenza. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com” il nuovo ERS che sarebbe dovuto essere portato in Spagna, potrebbe già arrivare a Miami, con due settimane di anticipo.

L’entourage di tecnici diretto da Mattia Binotto ha visto dei risultati eccezionali nel corso delle prove al banco, che potrebbero convincerli ad anticipare di una gara l’esordio della seconda power unit. Assieme al nuovo ERS arriveranno anche le altre parti dell’unità propulsiva, vale a dire MGU-K, batterie e centralina, nel tentativo di allungare ulteriormente sulla concorrenza sfruttando anche la grande affidabilità mostrata sin qui.

Prima di Miami c’è ovviamente il week-end di Imola, dove occorrerà essere perfetti per dare una bella mazzata al campionato. La Ferrari, sfruttando anche le battute d’arresto della Red Bull, ha già 49 punti di vantaggio sul team di Milton Keynes, ma occhio anche alla Mercedes che è seconda a -39.

Il team di Brackley sta tentando di limitare i danni nella maniera migliore possibile, e sin qui ci sta riuscendo con due podi già conquistati. Il Cavallino ha portato in pista una macchina che fino ad oggi è stata la migliore, nella consapevolezza che sugli sviluppi non si potrà sbagliare praticamente nulla, pena la compromissione di quanto fatto sino ad ora.