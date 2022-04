F1, Leclerc è felicissimo per il rinnovo di Sainz: sentite a cosa aspirano

Il pilota monegasco ha accolto con entusiasmo il rinnovo del suo teammate spagnolo. Sainz e Leclerc compongono una coppia affiatata, dentro e fuori la pista.

Il Gran Premio di Emilia Romagna è alle porte e, in casa Ferrari, il clima è gioioso. Charles Leclerc è primo in classifica piloti, dopo un inizio di campionato super. Il monegasco ha fatto suo l’appuntamento inaugurale in Bahrain e si è ripetuto in Australia. A Melbourne il dominio della F1-75 è stato ancora più schiacciante, evidenziato dai guai tecnici della RB18 di Verstappen e dai problemi di porpoising delle Mercedes W13. L’unica nota stonata della trasferta all’Albert Park è stata la defezione di Carlos Sainz.

Lo spagnolo era stato in grado di rimanere in scia del suo teammate nei primi due appuntamenti stagionali ma ha commesso un errore banale in Australia. Si è trattato del primo ritiro da quando ha firmato con il Cavallino, ma ciò non ha scoraggiato il management della Rossa a prolungargli il contratto di altri due anni. Charles Leclerc e Carlos Sainz ora sono equiparati anche per quanto concerne la scadenza contrattuale. Lo spagnolo e il monegasco hanno un accordo fino alla fine del 2024.

Per Carlos si tratta di una soddisfazione enorme, dopo un percorso molto intenso in F1. Il figlio d’arte del Matador ha iniziato nell’Academy Red Bull, esordendo in Toro Rosso al fianco di Max Verstappen. Ha poi raggiunto l’accordo con la Renault, dimostrando già una grandissima costanza. Il duro lavoro è stato ripagato con i primi podi in McLaren in un biennio splendido. Carlos non ha resistito alla chiamata della Rossa che lo ha scelto per sostituire Vettel. Sainz, nel 2021, grazie a quattro podi, ha preceduto di qualche punto Charles Leclerc e il suo ex teammate in McLaren Lando Norris.

La coppia della Ferrari è molto affiatata, dentro e fuori dal Paddock. I due condividono passioni e giornate sportive, pur lottando con il coltello tra i denti per primeggiare. Per ora il monegasco si è calato meglio nell’abitacolo della nuova Ferrari F1-75. L’auto ad effetto suolo sembra costruita sulle esigenze di Charles che riesce a sfruttare al meglio il suo potenziale. A Sainz mancano ancora dei dettagli, pochi decimi, per potersi giocare la vittoria.

La gioia di Leclerc per Carlos Sainz

Alla vigilia della sfida imolese le sensazioni in casa Ferrari sono, estremamente, positive. Il clima è disteso, i risultati sono arrivati, come promesso dal John Elkann, sin dal primo Gran Premio. A Maranello possono esultare perché la F1-75 vola, mentre gli avversari arrancano. La Red Bull Racing che sembrava la prima antagonista della Rossa, è incappata a Melbourne in un nuovo problema tecnico. Max Verstappen è fermo in classifica a 25 punti, quelli messi a segno grazie alla vittoria in Arabia Saudita.

Charles Leclerc, in classifica piloti, comanda con 71 punti, precedendo George Russell a 37 e Carlos Sainz a 33. Molto più distaccato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, in quinta posizione a 28 punti. Nei costruttori la Rossa viaggia già in tripla cifra con 104 punti. La Mercedes è ferma a 65 punti, mentre a 55 c’è la Red Bull Racing.

E’ un campionato che ha stravolto, radicalmente, i valori di forza della passata stagione. Charles e Carlos ora possono godere di un’auto superiore alla concorrenza. Charles Leclerc, inoltre, ha festeggiato con entusiasmo il rinnovo di Carlos Sainz con la Ferrari fino al 2024. “Certo che sono molto contento, è un bravo ragazzo e un grande pilota. Andiamo molto d’accordo, lavoriamo anche molto bene insieme, e la cosa più importante è che abbiamo lo stesso feedback, abbiamo bisogno delle stesse cose dalla macchina e questo è estremamente importante perché stiamo andando nella stessa direzione. È stato così nell’ultimo anno e mezzo e stiamo già vedendo i benefici”, ha annunciato il monegasco ai microfoni di Marca.

Il rinnovo darà maggiore tranquillità al ventisettenne spagnolo, come ha sottolineato Leclerc. “È molto importante per vari motivi, lo so perché ho firmato un contratto lunghissimo con la Ferrari e sapere dove sarai nei prossimi anni fa bene alla fiducia, psicologicamente, perché lavori sul lungo periodo. Abbiamo una formazione di piloti molto forte e ci esercitiamo a vicenda ogni fine settimana”.

In ottica gara, Leclerc ha confessato di essere molto concentrato e di aver preparato al massimo l’appuntamento. “Ora siamo più forti e questo mi dà fiducia per lo sviluppo della vettura. Abbiamo una macchina abbastanza forte, in generale, ma se guardo alle prime tre gare, in alcune ci aspettavamo di essere più lenti. Ad Imola ci aspettiamo di essere veloci, anche se spero che non ci sia una sorpresa negativa”, ha concluso il leader.