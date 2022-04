Bastianini punta al Mondiale? Le sue parole lasciano tutti a bocca aperta

Enea Bastianini è carico per il Gran Premio del Portogallo, sulla pista che gli regalò il titolo della Moto2 nel 2020. Ecco le sue parole.

Il week-end del Gran Premio del Portogallo si è ufficialmente aperto con la conferenza stampa del giovedì, dove i piloti coinvolti hanno raccontato le loro sensazioni. Tra di loro non poteva mancare il leader della classifica, ovvero Enea Bastianini. Il rider riminese ha trionfato ad Austin, riconquistando la testa della graduatoria generale dopo un duro duello con Jack Miller.

Ancora una volta, la GP21 del Gresini Racing ha battuto la GP22 ufficiale, dimostrandosi in gran forma. Grandi complimenti vanno ovviamente alla squadra fondata dal grande Fausto, che sta lavorando alla perfezione con la Ducati dopo tanti anni di sofferenza con l’Aprilia.

Bastianini non può che avere un gran feeling con il tracciato di Portimao, che nel 2020 gli regalò il mondiale della Moto2 all’ultima gara. Enea, come lo ha descritto il suo manager Carlo Pernat, sta guidando come un veterano, evitando errori ed attaccando nei momenti giusti senza forzare eccessivamente nelle varie dinamiche di gara.

In Qatar, lo scorso 6 marzo, Bastianini ha scritto la storia per la squadra fondata dal grande Fausto, che non vinceva dal Gran Premio di Francia del 2006 disputato sul tracciato di Le Mans, quando ad imporsi fu Marco Melandri ai tempi della partnership con la Honda.

La MotoGP ha trovato in Enea un fenomeno assoluto in questa prima parte di stagione, un pilota che sta correndo con l’esperienza degna di un veterano. Proprio come a Losail, il giovane fenomeno ha atteso buona parte della gara prima di effettuare la manovra decisiva per salire in cattedra. Un mese fa fu la Honda di Pol Espargaró la vittima, mentre poche ore fa è toccato alla Ducati ufficiale di Miller.

Oltre al danno, la beffa per la Rossa dell’australiano, che alla penultima curva ha dovuto cedere il passo anche alla velocissima Suzuki di Alex Rins, che gli ha così strappato la seconda piazza impedendo la doppietta delle Desmosedici. In classifica mondiale, Bastianini comanda con 61 punti, davanti ai 56 di Rins ed ai 50 di Aleix Espargaró.

Bastianini, grandi motivazioni per Portimao

Enea Bastianini è apparso molto soddisfatto del proprio inizio di stagione, dove ha sorpreso tutti con delle prestazioni esaltanti. Ovviamente, restare davanti a tutti non sarà semplice, ma occorrerà mettercela tutta per continuare a sognare in grande. Nella conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, il pilota del Gresini Racing ha raccontato le proprie sensazioni.

“Qui ho vinto il campionato di Moto2 nel 2020, mi sento molto bene su questo circuito dove ho splendidi ricordi. Sono in testa al campionato per ora e quindi sono molto soddisfatto, anche se abbiamo svolto solo quattro gare. Per il team e tutti è un’emozione fantastica, ma ora dobbiamo resettare tutto. Le gare europee sono diverse e tutte le moto sono molto vicine. Restare davanti sarà complicato, ma dobbiamo sfruttare al meglio questo fine settimana“.

“Le previsioni ci dicono che potrebbe piovere e che ci sarà tanto vento, sul bagnato abbiamo sofferto nelle prove in Indonesia ma poi siamo cresciuti in gara. Pecco qui lo scorso anno è andato molto forte, ma io devo concentrarmi sul mio lavoro visto che la moto va forte. Se mi aspettavo di stare davanti? Assolutamente no, volevo stare davanti ma non immaginavo tutto ciò, le due vittorie sono state un sogno. Adesso sono il leader ma rimanerci non sarà facile, anche se è un desiderio che si è avverato“.

Bastianini sta dimostrando grande professionalità in questo momento in cui è al massimo della forma, restando concentrato sull’obiettivo. L’appuntamento di Portimao ha visto la Ducati GP21 dominare con Pecco Bagnaia a novembre, mentre nella gara di aprile era arrivato un secondo posto in rimonta proprio con il torinese. L’incognita è il meteo, che può rendere tutto ancor più complesso.