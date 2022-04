Ducati, arriva l’annuncio che esalta i tifosi: è l’evento dell’anno

Dopo ben quattro anni di assenza, sul circuito dedicato al grande Marco Simoncelli tornerà la festa Ducati più grande che ci sia.

E’ mancato davvero tanto, ma ora è ufficiale. Dopo quattro anni si farà la grande festa internazionale di Ducati. Ad ospitare la World Ducati Week 2022 sarà dal 22 al 24 luglio il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Si tratta dell’undicesima edizione di questo evento, che ogni volta ha permesso a migliaia di fan del marchio di Borgo Panigale di riunirsi per festeggiare la propria passione per il Rosso e le sue moto uniche. E il motto di quest’anno sarà: “Let’s Ride as One”.

Il circuito romagnolo è pronto ad accogliere ducatisti e appassionati delle due ruote per un appuntamento che vuole essere un mix perfetto tra divertimento, moto, esperienze di guida, parate, piloti e spettacoli per tutti. Il programma sarà svelato nelle prossime settimane in maniera dettagliata, ma l’obiettivo è solo uno: quello di renderlo, dopo tutti questi anni di assenza, un evento incredibile.

World Ducati Week, le prime indiscrezioni

Saranno diversi gli eventi e le attività in preparazione per questo weekend di Misano tutto rosso. Confermatissima è la Race of Champions, la gara che vede impegnati i campioni Ducati del momento, da Jack Miller a Pecco Bagnaia, passando a quelli impegnati dalla Superbike e nel campionato Supersport. Un modo per tutti per vedere i propri idoli sfidarsi in pista con le moto di Borgo Panigale, che saranno anche esposte al pubblico per l’occasione.

Ma per questo evento saranno presenti anche i campioni del passato che hanno reso celebre il marchio in tutto il mondo: basti pensare che nelle edizioni precedenti ci sono stati nomi come quelli di Carl Fogarty e Troy Bayliss, ancora oggi tra i più amati dai fan Ducati. Ma non solo. Ci sarò la possibilità di migliorare le proprie capacità di guida con i corsi delle Ducati Riding Academy, così come seminari della Ducati University che permetteranno a tutti di scoprire nel minimo dettaglio le proprie moto. Non mancheranno poi esposizioni speciali, interviste, esibizioni, stuntman show e decine di attività a bordo pista

I biglietti dell’evento sono già acquistabili sul sito Ducati e sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per una o per tutte e tre le giornate del World Ducati Week. Con questi Pass in pratica si potrà accedere a tutte le aree pubbliche e partecipare agli eventi gratuiti in programma, dai contest ai talk con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, fino alle sessioni di autografi con i piloti. Per chi opterà invece per il Pass di tre giorni, tanti eventi speciali come la possibilità di effettuare un giro della pista con la propria moto, ma anche provare gli ultimi modelli Ducati che saranno presenti sul circuito di Misano e partecipare alla scuola guida.

Per tutti sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a un costo agevolato. Anche per questa edizione 2022 del World Ducati Week sono previste agevolazioni tariffarie per ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai soci DOC, mentre è gratis l’ingresso per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.