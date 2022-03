Una versione speciale del Piaggio Liberty dedicata a Baci Perugina. Un’edizione giovanile, elegante e romantica con un casco a tema.

Baci Perugina festeggia i cento anni dopo il lancio sul mercato italiano nel 1922 e decide di festeggiare questa storica data firmando una storica collaborazione con il marchio Piaggio. Per l’occasione sarà presto in vendita la versione speciale Piaggio Liberty Baci Perugina, rendendo inconfondibile e unico il celebre scooter che in venticinque anni ha venduto un milione di esemplari.

Il cioccolatino della Perugina in questo secolo ha lanciato campagne e collaborazioni di calibro mondiale con personaggi famosi e marchi di fama internazionale. Ma per questa storica data ha deciso di firmare un grandioso progetto con il Piaggio Liberty, da sempre sinonimo di libertà ed emozioni. Un po’ come avviene per i Baci che da sempre sanno donare magnifiche sensazioni sensoriali ed emozioni grazie ai messaggi contenuti all’interno di ogni singolo cioccolatino.

Piaggio Liberty al sapore di Baci Perugina

Piaggio Liberty Baci Perugina avrà una grafica esclusiva e inconfondibile, con livrea blu intenso ornato di stelle che rivestono le fiancate e la parte anteriore, con il logo che contrassegnerà lo scudo. La sella, invece, sarà color cuoio scuro, ispirato alla copertura di cioccolato Fondente Luisa. Il motore sarà il classico 125cc della famiglia Piaggio i-get, capace di garantire alta affidabilità e prestazione per l’uso cittadino e non solo.

Insieme alla versione speciale dello scooter verrà realizzato anche un casco a tema in due differenti colorazioni: una di colore blu Baci Perugina in tinta con il veicolo e un’altra di colore silver, che richiama alla carta argentata che racchiude i singoli cioccolatini. Entrambe saranno arricchite del celebre motivo delle stelle a contrasto con il colore del casco: stelle di colore argento per il modello blu, viceversa stelle blu per la versione silver.

Piaggio Liberty rappresenta da quasi tre decenni i valori di libertà e indipendenza per ragazzi e ragazze, sapendosi aggiornare negli anni a seconda delle crescenti richieste del mercato. Allo stesso tempo i Baci Perugina hanno conservato il loro sapore e una certa eleganza in un secolo di storia, evolvendosi gradatamente con i gusti dei clienti.

Per chi vuole tentare la fortuna è stato indetto un concorso dal 21 marzo al 15 maggio. Basterà acquistare uno dei prodotti Baci e collegarsi a questo sito. In palio sei scooter Piaggio Liberty Baci Perugina e venti caschi nella colorazione blu.