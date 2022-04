F1, problemi per la Pirelli: ecco cosa sta succedendo al fornitore di gomme

Il mondiale di F1 sta per sbarcare in Europa, ma c’è un piccolo problema per la Pirelli alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Dopo un inizio scoppiettante, la F1 è pronta per l’esordio europeo delle monoposto ad effetto suolo, che hanno ricreato un grande spettacolo nei primi tre appuntamenti. Inutile dire che la Ferrari arrivi ad Imola da grande favorita, con Charles Leclerc che ha una gran voglia di allungare ulteriormente in classifica.

Uno dei vantaggi che la F1-75 sta mettendo in mostra è il perfetto utilizzo delle gomme Pirelli, grazie alle quali il monegasco ha fatto una differenza molto netta in Australia. La Rossa ha un solo, piccolo problema, vale a dire la messa in temperature degli pneumatici, sia in qualifica che in gara.

A Melbourne infatti, Leclerc ha fatto segnare la pole position, ma aveva bisogno di due giri di riscaldamento per portare al massimo le gomme. Carlos Sainz non li ha potuti effettuare per un problema di accensione della sua power unit, ed ha pagato carissimo questo ritardo commettendo un errore a causa della gomma fredda.

Tuttavia, Charles ha fatto vedere quanto sia perfetta la gestione delle gomme sulla nuova Ferrari, facendo segnare il miglior tempo in gara all’ultimo giro. Cose così eravamo abituati a vederle dalla Mercedes, che nel passato faceva ciò che voleva con Lewis Hamilton, il re della F1 ora ridotto al ruolo di comprimario, ma guai a darlo per morto.

F1, la Pirelli deve trovare alcuni giorni per i test

La Pirelli, fornitore unico per la F1 dal 2011, sta cercando di trovare date sufficienti per soddisfare la sua quota di 25 giorni per il programma di prove degli pneumatici del 2023, ma sarà dura a causa del fitto calendario di questa stagione. Di conseguenza, la società milanese farà affidamento su alcune prove libere del venerdì nel corso dell’anno per provare i suoi pneumatici prototipo per la prossima stagione.

Il regolamento prevede 25 giorni di test su gomme da asciutto e da bagnato, incentrati sullo sviluppo per la stagione successiva, che quest’anno sarà condotta con le monoposto attuali anziché con quelle modificate utilizzate nel 2021. Le uniche date realistiche disponibili sono sui circuiti europei dove il Gran Premio non è seguito immediatamente da un evento back-to-back.

Finora i martedì e mercoledì successivi alle gare di Imola, Red Bull Ring e Hungaroring sono stati destinati ai test. Con due squadre in ogni sede che sommano fino a 12 giorni di corsa in macchina. Pirelli deve ancora confermare quali squadre parteciperanno a quei test, o se ci saranno giornate dedicate alla corsa sul bagnato su pista bagnata artificialmente.

Al fine di raggiungere il chilometraggio richiesto, i venerdì dei due fine settimana di gara verranno utilizzati per le prove di pneumatici prototipo 2023 extra, sebbene tale piano non sia stato ancora formalmente annunciato.

“Utilizzeremo le vetture attuali e abbiamo una prima parte dell’anno in cui abbiamo già programmato una serie di test dopo gli eventi“, ha affermato il boss della Pirelli F1 Mario Isola delle giornate di test dedicate. Siamo attualmente in discussione con i team e la FIA per trovare una soluzione per la seconda parte dell’anno“.

“Perché se guardi il calendario, è piuttosto impegnativo e hai molti back-to-back, triple header ed eventi all’estero in cui è difficile chiedere a una squadra di rimanere un altro paio di giorni dopo tre gare di fila per un test Pirelli, e magari poi andare direttamente a un’altra gara“.