Danilo Petrucci e il retroscena MotoGP con Valentino Rossi: tifosi increduli

Danilo Petrucci esordisce in MotoAmerica con una doppia vittoria e svela qualche retroscena sull’addio alla classe regina.

Danilo Petrucci ha chiuso l’esperienza in classe regina dopo dieci anni in cui ha ottenuto due vittorie in sella alla Ducati del team factory. Un’esperienza che sicuramente ha segnato la sua vita professionale e non solo, ma che lo aveva portato anche alla saturazione. Nel 2021 ha corso il suo ultimo anno con un prototipo per il marchio KTM, prima di essere messo da parte per fare posto ai giovani Remy Gardner e Raul Fernandez, che per adesso non decollano.

A gennaio ha partecipato al Rally Dakar in Arabia Saudita, si è tolto la grande soddisfazione di vincere una tappa e, se non fosse stato per qualche errore e colpo di sfortuna di troppo, avrebbe lottato per le posizioni di vertice. Ma nonostante la grande passione per lo sterrato non ha voluto precludersi una carriera sull’asfalto e Ducati lo ha arruolato nel MotoAmerica in sella alla Panigale V4R. Debutto ad Austin, dove ha ritrovato i vecchi amici del paddock MotoGP, e doppia vittoria nelle due gare. Non poteva esserci inizio migliore.

Petrucci e la caduta in Catalunya

Danilo Petrucci si è trasferito negli Stati Uniti dove parteciperà alla Superbike americana con il team Warhorse Ducati. Potrebbe essere il trampolino di lancio per accedere al Mondiale SBK nel 2023, oppure scegliere di restare in un ambiente dove ha ritrovato serenità e gioia di correre. “Dopo 10 anni in MotoGP ero davvero stanco, questa stagione sarà un processo”, ha detto in un’intervista rilasciata ad ‘Autosport’. “Forse ritroverò ancora una volta la voglia di tornare nel Mondiale Superbike”.

Ma in MotoAmerica ha trovato tutto quello che cercava: divertimento, voglia di correre e sorriso. “Se sto bene posso restare qui perché mi piace molto questo posto”. L’anno scorso ha anche ricevuto delle offerte per restate in classe regina come collaudatore, qualche possibilità si era aperta anche nel WorldSBK, ma ha deciso di dare una svolta drastica alla sua vita privata e professionale. “L’anno scorso è stata davvero dura in MotoGP”.

L’idea di mollare è in parte arrivata dopo il GP di Catalunya, quando era in lotta nel gruppo centrale con Valentino Rossi. “Sono riuscito a superarlo e due giri dopo sono caduto. Quando mi sono allontanato dalla ghiaia mi sono detto ‘forse è arrivata la mia ora’. Ho ricevuto alcune offerte… Ma ho preferito cambiare tutto”.