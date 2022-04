Qual è il brand auto straniero più venduto in Italia? Marchio a sorpresa

Nel primo trimestre del 2022, in un momento molto buio per l’industria dell’auto, un marchio straniero ha fatto il botto di vendite in Italia.

Il mercato automobilistico italiano è in sofferenza. L’inizio dell’anno ha messo in luce una situazione di crisi che ha pochi precedenti storici. A marzo, per i dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 119.497 unità, in calo del 29,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Un declino che segue quello di gennaio (-19,7%) e febbraio (-22,6%), determinato da svariati fattori.

La crisi del microchip, la carenza di possibilità economiche dettate dallo scenario internazionale, con rialzi delle materie prime, ha portato ad un quadro inquietante. L’italiano medio deve far fronte ad una inflazione pesante, con rincari delle bollette e della spesa del carrello. Cambiare auto sta diventando un lusso per pochi e senza incentivi, il mercato si è paralizzato. Le auto nuove costano sempre di più, mentre anche i prezzi dei veicoli usati sono schizzati alle stelle. I tempi di attesa, inoltre, non invitano i consumatori ad investire nell’acquisto di un’automobile.

La pandemia ha certamente dato una forte mazzata alle concessionarie che hanno poca disponibilità di vetture. Se facciamo una paragone ai livelli di vendita pre-Covid, rispetto a marzo 2019, il calo è del 37,9%. Il consuntivo del primo trimestre mostra 338.258 immatricolazioni, il 24,4% in meno sul 2021 (-2% sul 2020, -36,5% sul 2019). Il dato del 2019 è veramente impressionante e per di più, in un quadro di crisi mondiale, la transizione elettrica diventa una sfida sempre più ardua per l’Italia.

Vendite 2022, il marchio di auto straniero più amato dagli italiani

Nel primo trimestre del 2022 sono andati forte i SUV e crossover della Ford, ovvero Puma e Kuga. Il marchio americano, sia nel mercato delle vetture sia in quello dei veicoli commerciali, è diventato il brand straniero preferito nel Belpaese. Con 24.000 vetture immatricolate, il marchio americano si è preso una quota di mercato del 7,0% in questo inizio anno. Gli italiani hanno apprezzato l’innovazione del motore EcoBoost Hybrid della Puma, che ha già segnato le 9.300 unità vendute.

La Puma è una delle vetture più accattivanti del suo segmento, coniugando comfort e un design moderno. Un’auto dinamica e sportiva, perfetta per i giovani e le famiglie. Il crossover compatto dell’Ovale Blu è ricercatissimo sul mercato, in attesa del modello full electric, previsto per il 2024. Non è da meno la Kuga, riconosciuto come il SUV medio più acquistato dalle famiglie italiane. La Ford Kuga Plug-In Hybrid, lo scorso anno, è stato il plug-in più venduto in Europa.

La struttura split-power unisce un motore benzina a quattro cilindri, Atkinson da 2.5 litri, e un motore elettrico con batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh. Il motore ibrido genera così 225 CV capaci di avere fino a 65 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP combinato e fino a 89 km nel ciclo WLTP cittadino, con consumi da 1,0 l/100 km ed emissioni di Co2 da 22 g/km. Da non sottovalutare la Ford Mustang Mach-E, il primo SUV 100% elettrico della casa americana, che ha incuriosito numerosi clienti. Inserita nella lista anche dell’Auto dell’anno.

Ford fa da padrone anche nel mercato dei veicoli commerciali, con una quota del 14,4% e più di 5.700 unità immatricolate. Tra i furgoni più diffusi c’è il Transit Custom che garantisce un’ampia scelta di motori. Un Transit su tre è venduto con una motorizzazione ibrida, sia essa Mild o Plug-In Hybrid. Il Ranger, infine, è sempre tra i pick-up più venduti, chiudendo il primo trimestre con uno share nel segmento del 34%. A piccoli passi la casa dell’Ovale Blu si sta proiettando all’elettrico. Entro il 2030, infatti, almeno due terzi delle vendite di veicoli commerciali Ford sarà costituito da modelli elettrificati. In generale l’obiettivo della Ford è quello di vendere più di 600mila veicoli elettrici in Europa entro il 2026.