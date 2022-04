Chi è Lance Stroll? Fidanzata, padre e patrimonio del pilota Aston Martin

Lance Stroll è un pilota canadese di Formula 1 al volante di un Aston Martin in coppia con Vettel. Il coproprietario della scuderia è suo padre Lawrence.

Ha fatto il suo esordio in Formula 1 nel 2017: da allora ha conquistato tre volte il terzo gradino del podio e una pole position. La sua stagione migliore fino a questo momento è quella del 2020.

Lance Stroll è arrivato in Formula 1 anche grazie alle possibilità economiche di suo padre, che fin da giovanissimo gli hanno permesso di poter gareggiare nelle diverse competizioni motoristiche, durante le quali ha comunque potuto mettere in mostra le sue qualità da pilota. Nel 2015 è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy, preparandosi poi negli anni succcessivi come colladautore Williams all’esordio in Formula 1.

Lance Stroll, la scheda del pilota

Data di nascita: 29 ottobre 1998

Luogo di nascita: Montréal, Canada

Altezza: 182 cm

Peso: 70 kg

Scuderia: Aston Martin

Il vero nome di Lance Stroll

Nonostante tutti nel circuito della Formula 1 lo conoscano come Lance Stroll, il suo vero nome è Lance Strulovich. Anche suo padre Lawrence, coproprietario del team Aston Martin e con un passato da pilota GT, ha deciso di abbreviare il suo cognome.

Perché Stroll ha scelto il 18 come numero di gara

Stroll ha scelto il numero 18 per la sua Aston Martin perché agli inizi della carriera ha trionfato nel campionato italiano di Formula 4 con questo numero di gara. Un altro motivo è legato al suo esordio in Formula 1, poco tempo dopo il suo 18° compleanno.

Quando ha fatto il suo esordio in Formula 1?

Stroll ha fatto il suo esordio in Formula 1 il 26 marzo 2017 nel Gran Premio di Australia al volante di una Williams. Nei primi tre GP della stagione colleziona tre ritiri, ma conclude il campionato al 12° posto con 40 punti.

Lance Stroll ha mai vinto una gara o è andato a podio?

Nel suo palmarés Lance Stroll può vantare tre podi e una pole position. La prima volta è nella sua stagione d’esordio, quando conclude al terzo posto il Gran Premio di Azerbaigian. Partito in ottava posizione, chiude alle spalle del vincitore Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas, diventando il secondo pilota più giovane della storia della Formula 1 a finire sul podio. Ha conquistato altri due terzi posti nel 2020, in Italia e in Bahrein, in quella che è stata fino a questo momento la sua stagione migliore (11° con 75 punti). Sempre nel 2020, conquista sul bagnato la prima pole position in carriera in Formula 1 nel GP di Turchia.

Quanto guadagna Stroll?

Il padre di Lance, Lawrence Stroll, ha un patrimonio stimato di circa 3 miliardi di dollari. Suo figlio, come pilota dell’Aston Martin, ha uno stipendio stagionale di circa 10 milioni di dollari, 5 in meno del suo compagno di scuderia Sebastian Vettel

Lance Stroll, la sua fidanzata è Sara Pagliaroli

La fidanzata di Lance Stroll è Sara Pagliaroli, modella italiana di Villa di Serio. Ha tre anni in più di Lance Stroll, ha posato per il brand Yamamay.

Le Ferrari tra le passioni e gli hobby di Lance Stroll

Stroll proviene da una famiglia ricchissima: suo padre Lawrence tra le altre attività è anche proprietario di una concessionaria di Ferrari in Quebec. Proprio quella per il Cavallino è una delle passioni più grandi per il giovane pilota di Formula 1, tanto da possedere anche una costosissima Ferrari 250 GTO.