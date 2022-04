Enea Bastianini: ecco cosa cambia dopo la vittoria di Austin

Enea Bastianini al comando della classifica dopo la vittoria di Austin. Il pilota Gresini svela cosa dovrà migliorare.

Grande festa nel box Gresini Racing dopo la vittoria di Enea Bastianini in Texas, la seconda in questa stagione. Dopo quattro gare il pilota romagnolo è leader del Mondiale e due trionfi in quattro GP non sono certo casuali. Il talento della Riviera inizia a fare la voce grossa in pista e fuori, guadagna consensi con il suo sorriso umile ma pungente.

Nel Gran Premio di Austin è scattato dalla seconda fila senza mai perdere il contatto con il gruppetto di testa. Ha lottato a lungo con Alex Rins per la zona podio, poi nella seconda parte di gara ha spinto sul “pulsante magico” potendo contare anche su una gomma posteriore non ancora al collasso e ha infilato anche Jorge Martin e Jack Miller che, fino a cinque giri dalla fine, sembrava destinato alla vittoria. “È fantastico vincere qui, le persone sono fantastiche e ora devo andare a mangiare un hamburger!”, ha commentato nel post gara.

Bastianini al comando della classifica MotoGP

Entusiasmo alle stelle e piedi per terra per l’ex campione Moto2. Prima vittoria in Qatar dal sapore quasi surreale, con tanto di dedica a Fausto Gresini per l’aiuto dal cielo. Invece il successo di Austin dà consapevolezza al pilota e alla squadra. “Adesso so che possa essere sempre davanti”, ha sottolineato Enea Bastianini in un’intervista al giornale spagnolo ‘As’. “Ora capisco quando è il momento di spingere e appena indosso il casco mi sento molto motivato. Non so nemmeno perché tutto funziona per me”.

Il ‘Bestia’ inizia a prendere consapevolezza e dimestichezza nel gruppo di testa, conosce meglio la moto che sembra quasi ideata a sua immagine. “Sono molto veloce in ingresso curva e in frenata, ma rispetto agli altri piloti della Ducati perdo a centro curva, qui dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda la moto la mia non è tanto diversa dalla GP22, al momento non ho nessun vantaggio”.

Dopo la gara a Termas de Rio Hondo aveva perso il primato in classifica, ma grazie al successo al COTA sbarcherà in Portogallo nuovamente da leader. Il campionato è ancora lungo e non bisogna fare grandi progetti, ma Enea Bastianini adesso sa di poter puntare ad un ruolo centrale nel box Ducati. “Mi considero quasi un rookie. Devo ancora apprendere perché avverto che mi sfugge qualcosa. Sulle piste europee saremo tutti più vicini, vedremo se riuscirò a ripetermi. Il Mondiale è ancora lungo, ma sono partito bene”.