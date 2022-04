Bagnaia, c’è delusione ma anche un briciolo di speranza dopo Austin

Pecco Bagnaia continua a faticare sulla Ducati GP22, anche se nelle ultime due tappe si sono visti miglioramenti. Ecco le sue parole.

La stagione targata 2022 della MotoGP non è iniziata di certo nel migliore dei modi per Pecco Bagnaia, che veniva dato da molti come il grande favorito visto lo splendido finale di stagione dello scorso anno. Il rider torinese della Ducati aveva vinto ben quattro delle ultime sei gare, divenendo vice-campione del mondo e consentendo alla casa di Borgo Panigale di imporsi nella classifica costruttori ed in quella riservata ai team.

Purtroppo, la nuova annata è cominciata come peggio non poteva. Pecco è franato addosso a Jorge Martin in Qatar, per poi ritirarsi anche in Indonesia. I primi punti sono arrivati con un quinto posto in Argentina, ripetuto poi ieri in quel di Austin. Tuttavia, Bagnaia è stato battuto ancora una volta da Jack Miller, che è riuscito a salire sul podio con un terzo posto.

La Ducati ufficiale continua a faticare nei confronti della GP21, che nelle mani di Enea Bastianini ha vinto anche il GP delle Americhe dopo il colpaccio all’esordio in Qatar. Il riminese è tornato ora in testa alla classifica mondiale con ben 61 punti, mentre Pecco è mestamente dodicesimo a quota 23.

Il gap di 38 in classifica è molto pesante, e le gare iniziano a passare rapidamente. Per le ambizioni di titolo di Pecco, c’è la sensazione che il prossimo round di Portimao possa già diventare fondamentale, una sorta di ultima chiamata. Pochi mesi fa, il #63 aveva dominato sul tracciato dell’Algarve, proprio nel giorno in cui la Ducati si assicurò il titolo costruttori con una gara di anticipo rispetto al termine della stagione.

Ad Austin, il rider piemontese ha messo in mostra un ritmo troppo poco costante, che alternava giri veloci a passaggi poco competitivi. La casa di Borgo Panigale aveva piazzato ben cinque Desmosedici davanti a tutti nelle qualifiche, ma a fine gara non è arrivata neanche una doppietta, sventata dal sorpasso della Suzuki di Alex Rins all’ultima curva proprio su Miller.

Bagnaia, ecco le sue dichiarazioni dopo Austin

Pecco Bagnaia ha parlato delle sue sensazioni in un’intervista post-gara concessa a “SKY Sport MotoGP“, affermando di essere ovviamente deluso ma speranzoso nella crescita per le prossime gare: “Sicuramente il nostro obiettivo ad inizio stagione non era di essere quinti. Però sappiamo anche che c’è del lavoro da fare. Oggi ho fatto il massimo e purtroppo più di così non sono riuscito a fare”

“Il mio obiettivo era quello di finire tra i primi cinque, quindi lo abbiamo raggiunto. Sono comunque deluso, perché mi aspettavo di poter essere più costante con i tempi, soprattutto alla fine della gara, ma gli altri sono stati più veloci“. Non sono poi mancati i complimenti ad Enea Bastianini ed a Jack Miller, i quali sono riusciti a portare ben due Ducati al primo ed al terzo gradino del podio.

“Enea è stato davvero bravissimo, è riuscito ad andare forte e nessuno lo mette in dubbio. Jack è stato molto bravo a riuscire a salire sul podio con la specifica uguale alla mia. Penso che anche Marquez ci sarebbe stato davanti se non avesse sbagliato la partenza. Ci stiamo avvicinando piano piano anzi, credo quasi troppo piano, ma un fine settimana come questo e come quello dell’Argentina ci aiuteranno a farci sotto sempre di più“.

Riguardo alla prossima tappa di Portimao, Bagnaia ha aggiunto: “Credo che si tratterà di una buona occasione per fare una prova comparativa, dal momento che l’anno scorso ci abbiamo corso due volte e siamo stati molto competitivi. Ho vinto quando ci siamo tornati alla fine dell’anno e il mio passo era molto competitivo, quindi ci servirà per capire a che punto siamo.

“Senza dubbio, non posso essere contento di queste posizioni, ma so di aver dato il massimo. Ora dobbiamo capire perché non ho potuto fare meglio del quinto posto, ma non sono arrabbiato come in Qatar o a Mandalika“. La speranza è che Pecco riesca a raddrizzare subito la sua stagione, puntando almeno al primo podio.