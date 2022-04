Supersport: Baldassarri vince e si salva alla Marquez (VIDEO)

Baldassarri “stile Marquez” nel giorno della vittoria all’esordio nel Mondiale Supersport ad Aragon: un grosso rischio, poi tanta gioia.

In Moto2 non c’era più spazio, ma Lorenzo Baldassarri non si è arreso ed è ripartito dal Mondiale Supersport. E lo ha fatto alla grandissima. Infatti, al debutto nel campionato si è preso la pole position e poi ha trionfato in Gara 1 ad Aragon.

Il 25enne pilota marchigiano ha esordito nella nuova categoria come meglio non poteva immaginare. Si è adattato molto bene alla Yamaha R6, trovando presto il giusto feeling e risultando efficace alla guida.

Non è affatto scontato che un rider proveniente dal Motomondiale sia subito vincente, però Baldassarri spera di fare come il connazionale Andrea Locatelli. Quest’ultimo, una volta lasciata la Moto2, nel 2020 approdò nel WorldSSP proprio col team Evan Bros e si aggiudicò il titolo dominando, guadagnandosi poi la chiamata dal team ufficiale Yamaha in Superbike.

Per il marchigiano sarà più difficile dominare, però può sognare di diventare campione del mondo e di fare il salto di categoria in futuro. Ha un team che sa come si vince e che lo può aiutare a raggiungere il suo obiettivo.

Supersport Aragon 2022: Baldassarri stile Marquez al Motorland

L’ex pilota della VR46 Riders Academy è riuscito ad avere la meglio su Dominique Aegerter oggi ad Aragon. Ha sconfitto il campione in carica e dominatore del 2021 sia nella Superpole che in Gara 1. Un risultato che gli dà sicuramente tanta fiducia per Gara 2 e per il suo futuro nel Mondiale Supersport.

La vittoria di Baldassarri ha anche avuto un brivido all’ultimo giro. Infatti, a metà dell’ultimo curvone ha perso il controllo della sua Yamaha R6 e ha rischiato seriamente di cadere, ma è stato bravissimo a effettuare un salvataggio che ha inevitabilmente ricordato uno specialista come Marc Marquez.

Il marchigiano stava quasi per buttare via un grande risultato, però è riuscito a evitare una beffa che sarebbe stata pesante. Dopo aver conquistato la pole position e aver lottato fino alla fine con Aegerter, sarebbe stato un peccato stendersi. La sua quasi caduta, tra l’altro, ha ingannato il campione in carica SSP e lo ha fatto finire largo; ciò ha permesso poi Baldassarri di mantenere la prima posizione.

Un brivido finale, ma poi tanta gioia per un trionfo molto importante. L’ex pilota Moto2 vuole fare bene nel nuovo campionato e ci teneva a iniziare al meglio. Non poteva sognare inizio migliore.