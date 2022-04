Alonso puntava alla pole: l’incredibile ammissione dopo l’incidente

Alonso ha tanto rammarico per l’incidente avuto nel Q3 delle Qualifiche del GP d’Australia: un problema alla sua Alpine ha causato tutto.

Sicuramente oggi Fernando Alonso è deluso per come sono andate le sue qualifiche a Melbourne. Aveva il potenziale per fare meglio rispetto alla decima casella dalla quale partirà nella gara di domenica.

Il due volte campione del mondo di F1 stava facendo un ottimo giro nel Q3, con tanto di miglior tempo nel secondo settore, però è stato protagonista di un incidente in curva 11 ed è sfumata la possibilità di conquistare un buon piazzamento. Il suo botto ha anche causato l’esposizione della bandiera rossa.

Subito si è pensato a un errore del pilota asturiano, ma in un team radio lo si è sentito comunicare di aver avuto un problema di natura idraulica alla sua Alpine. Pertanto l’incidente è la conseguenza di qualcosa che non ha funzionato sulla monoposto. Un vero peccato, perché oggi era davvero in palla.

F1 GP Australia 2022, Alonso dispiaciuto per l’incidente nelle Qualifiche

Alonso al termine delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia ha parlato a DAZN e non ha nascosto la sua amarezza per quanto successo nel Q3: “Stiamo ancora indagando sul problema idraulico, non avevo né il cambio né il servosterzo. Tutto ha smesso di funzionare. Stavo girando un decimo meglio della pole e avevo due set di gomme. Potevo lottare per la pole position. È stato il miglior fine settimana da molti anni a questa parte. Avere un altro problema alla macchina è molto frustrante”.

Il due volte iridato di Formula 1 è molto deluso. Ha dovuto rinunciare a un buon risultato già in Arabia Saudita a causa di un problema all’Alpine e di nuovo ha dovuto fare i conti con un guasto a Melbourne. Sicuramente il team deve lavorare sodo per migliorare la macchina in termini di affidabilità.

Alonso scatterà dalla quinta fila con il suo amico Carlos Sainz della Ferrari al suo fianco. Spera di poter rimontare alcune posizioni, però intanto resta il rammarico per l’incidente odierno: “Aspettavamo da tanto tempo di lottare per la pole. Quando succede, c’è un nuovo problema… Vedremo domani, se dovremo cambiare qualcosa alla macchina e prendere penalità. Ora non mi interessa. Volevo lottare per pole e vittoria. Io voglio tutto o niente, fare alcuni punti non mi interessa”.

Il driver spagnolo sicuramente dovrà dare una scossa al team, perché non è accettabile avere problemi di affidabilità per due gran premi consecutivi. In mezzo c’è stata anche una pausa per poter sistemare alcune cose, ma si è ripresentato un nuovo ostacolo tra Fernando e un buon risultato.