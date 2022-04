Pol Espargaró fa una promessa a suo fratello Aleix: ce la faranno?

Il più giovane dei fratelli Espargaró vuole coronare un sogno. Il pilota della Honda ha rilasciato delle parole da brividi per suo fratello maggiore, vittorioso in Argentina.

Negli occhi dei tifosi c’è ancora l’incredibile successo di Aleix Espargarò nel Gran Premio di Argentina. Lo spagnolo classe 1989 è riuscito ad avere la meglio su Jorge Martin e Alex Rins. Un successo nato dopo una qualifica sensazionale. Riuscire a sopravanzare poi una Ducati in rettilineo rappresenta un evento più unico che raro. Non a casa la casa di Noale non aveva mai vinto prima nella storia della MotoGP.

Per Aleix Espargaró si è trattato del primo successo in carriera nella classe regina. Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Jorge Martin, dopo un testa a testa entusiasmante. Il pilota dell’Aprilia ha preso il comando nelle ultime battute, a coronamento di un weekend da sogno. Aleix Espargaró ha gestito alla grande la moto e le gomme per poi attendere il momento opportuno per sferrare l’attacco decisivo. Se all’inizio della stagione qualcuno avesse pronosticato una Aprilia più veloce di una Ducati Desmosedici sul rettilineo della pista di Termas de Rio Hondo, non sarebbe stato preso sul serio.

A fine gara Jorge Martin ha sottolineato quanto la moto italiana del rivale ne avesse di più nell’ allungo del traguardo. Il successo dell’Aprilia ha lasciato di stucco anche la casa di Borgo Panigale. Per la Ducati c’è un rivale in più in questa stagione e non si tratta dei soliti team giapponesi. Pol Espargaró, invece, ha vissuto una domenica da incubo in Argentina. La Honda puntava tutto sullo spagnolo, considerata l’assenza di Marc Marquez per l’ennesimo caso di diplopia. Il pilota ha tradito le attese, finendo nella ghiaia e gettando al vento la possibilità di marcare punti importanti.

Il sogno dei fratelli Espargaró

Pol Espargaró deve trovare un pronto riscatto negli Stati Uniti, dopo aver iniziato bene la stagione con il terzo posto in Qatar. Il nome Espargarò è entrato di diritto nella lista dei vincitori di un Gran Premio di MotoGP. Al termine della gara Pol è scoppiato in lacrime per il successo del fratello maggiore. In carriera Pol si è tolto più soddisfazioni di Aleix, che ha lottato in 284 Gran Premi prima di ottenere il trionfo in Argentina. Una soddisfazione enorme, attesa per anni. Una storia che rappresenta anche quanto imprevedibile sia la vita e proprio per questo motivo bisogna sempre provare ad inseguire i propri obiettivi.

A Motorsport-Total.com Pol ha dichiarato: “Aleix lavora molto duramente e a modo suo. Aleix se lo merita. Ero abbastanza devastato, ma in questi momenti è importante altro perché si tratta di qualcosa di più del risultato sportivo dell’uno o dell’altro. È un peccato perché penso che avremmo potuto essere entrambi tra i primi cinque“. La caduta in Argentina è stato un duro colpo per Pol che proverà a tornare protagonista ad Austin. A tal proposito il pilota spagnolo della Honda ha aggiunto: “Se alla fine avessi rischiato un po’ di più forse sarei potuto salire sul podio con Aleix. Ma è andata così. Aspettiamo Texas e forse saremo entrambi lassù“.

I due fratelli si sono sostenuti sin dall’infanzia per provare ad arrivare ai massimi livelli del Motomondiale. “Io e Aleix condividiamo la nostra carriera sportiva. Ci siamo aiutati a vicenda per essere dove siamo ora. I suoi risultati hanno influenzato la mia carriera sportiva e viceversa. Siamo molto competitivi e vogliamo costantemente superarci a vicenda. Questo è ciò che conta alla fine. È super bello quando almeno uno di noi è in vantaggio in MotoGP“, ha spiegato Pol.

Per Pol riuscire a calcare un podio in compagnia di suo fratello è un sogno, oltre che un obiettivo: “Se salissimo entrambi sul podio insieme. Sarebbe qualcosa di molto speciale!” L’ultima volta che due fratelli sono saliti sul podio in top class è accaduto nel 1997. A festeggiare in quell’occasione furono Nobuatsu e Takuma Aoki a Imola.