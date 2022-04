F1, arriva una notizia fantastica per i tifosi: cambia tutto ad Imola

La F1 è pronta a tornare nuovamente ad Imola. Intanto però arriva una notizia veramente fantastica per tutti i tifosi di questo sport.

Alla fine è arrivata la deroga per il Circus. In occasione del quarto round stagionale previsto dal 22 al 24 aprile all’Enzo e Dino Ferrari di Imola, i tifosi potranno godersi lo spettacolo anche dal prato, con la speranza di vedere la Rossa in forma come ha dimostrato di essere tra il Bahrain e l’Arabia Saudita.

Tosa, Rivazza e Circolare tornano dunque a diposizione del pubblico dopo due anni di divieti. Il target per l’impianto emiliano è raggiungere le 80.000 persone sugli spalti.

F1, ad Imola si torna sul prato: un passo verso la normalità

La notizia è stata diffusa congiuntamente dall’Automobile Club d’Italia e da Formula Imola. A partire dalle ore 12 di venerdì 8 aprile sarà possibile procedere all’acquisto, sia tramite la piattaforma webTicketone.it, sia nei punti vendita del distributore presenti in Italia.

Alla luce della riapertura al 100% di tutti gli impianti sportivi, oltre ai tagliandi meno costosi, saranno disponibili anche quelli prima bloccati per quanto concerne le tribune.

“Finalmente si inizia a respirare quell’aria frizzante, forte e coinvolgente che solo i grandi eventi riescono a dare“, le parole altisonanti di Marco Ferrari, responsabile per lo Sport ACI. “Il viaggio verso la sua realizzazione ha avuto momenti difficili, ma ora sta diventando una prepotente cavalcata. Le prime cifre di vendita e il grande entusiasmo che circonda questa gara, che finalmente potrà godere dell’abbraccio diretto della sua gente e di quella che arriverà da tutte le parti del mondo, già preannunciano un grande successo“.

“Sono sicuro che questa novità farà piacere a coloro che non erano riusciti a trovare i biglietti a causa delle limitazioni dei posti disponibili dovute alle regolamentazioni anti-Covid“, ha commentato invece il direttore dell’impianto Pietro Benvenuti. “Dopo due edizioni nelle quali abbiamo dovuto fare a meno degli spettatori, sarà una grandissima emozione rivedere tribune e colline dell’autodromo piene“.

Per l’occasione è stata confermata anche la presenza delle Frecce Tricolore che, nonostante le precedenti voci su una possibile abolizione dell’esibizione, sorvoleranno il tracciato appena prima del via della corsa fissato per le ore 15.