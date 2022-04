Russell tranquillizza i fan Mercedes: puntano ancora al titolo?

Se già in molti danno il mondiale 2022 di F1 una storia tra Ferrari e Red Bull, Russell parla di un possibile aggancio anche se non immediato.

Piano a dare la Mercedes per spacciata. E’ un po’ questo il messaggio che George Russell ha voluto lanciare alla vigilia del GP dell’Australia. Stando alla nuda cronaca, tra Bahrain e Arabia Saudita, la scuderia monopolizzatrice degli ultimi titoli costruttori, è apparsa sottotono. Incapace di reggere il ritmo dei primi e disturbata dal forte saltellamento, è riuscita a limitare i danni soltanto grazie al ritiro delle due Red Bull nelle battute conclusive del GP d’apertura.

Se dunque per molti, la possibilità di vedere la squadra tedesca battagliare per la coppa sia alquanto remota, non lo stesso si può dire del talento ex Williams, certo che, non appena ritrovato il filo conduttore, lui ed Hamilton renderanno la vita difficile a Leclerc e Verstappen.

La crisi Mercedes è solo una parentesi per Russell

Dunque, alla faccia degli scettici circa la possibilità della Stella di tornare a brillare, per il #63 è soltanto questione di tempo.

“Non abbia disputato che due corse su un totale di 23 previste“, ha affermato il britannico ad F1i.com. “Non siamo ancora fuori dai giochi. Ma è chiaro che se non riusciamo a migliorare non ce la faremo. In ogni caso non è nel nostro DNA alzare bandiera bianca“.