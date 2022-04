Possiede una McLaren 720S, ma non la sa guidare: che disastro (VIDEO)

Questo POV vi farà drizzare i capelli. Il proprietario di questa McLaren 720S fa una manovra assurda e le conseguenze sono nefaste.

I protagonisti di questa vicenda stanno bene, ma ad aver riportato disastrose conseguenze è stata la magnifica McLaren 720S. Non è la prima volta che assistiamo online a video del genere, dove i conducenti azzardano una guida sportiva fuori dalle loro capacità tecniche, allo scopo di impressionare sui social. La vettura dovrà essere riparata in quasi tutte le componenti prima di poter tornare in strada. La 720S è una supercar partorita dalla casa inglese McLaren nel 2017. Fu presentata al salone di Ginevra il 7 marzo 2017 e nella gamma del brand di Woking ha sostituito la 650S.

L’auto può fare affidamento sul magnifico motore da 4,0 litri (3994 cm³) twin-turbo con architettura V8, rielaborazione del precedente 3,8 litri (3799 cm³) prodotto dalla Ricardo. Il telaio (Monocage II) monoscocca in carbonio è stato modificato per risultare più rigido rispetto a quello della 650S, oltre che più leggero. La tecnologia adottata in Formula 1 è stata essenziale per la creazione di un modello molto innovativo. I due turbocompressori hanno una chiocciola di scarico di tipo twin-scroll e sono attuati elettricamente, portando una riduzione del turbolag.

Perfezionata in tutti i dettagli, vettura inglese è un concentrato di tecnologia estrema con un peso a secco di 1283 kg. La 720S accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi. La coppia massima è 770 Nm disponibili a 5500 giri/min. La velocità massima è di 341 km/h, garantita da 720 CV a 7250 giri/min, da cui deriva il nome della 720S. A leggere questi dati risulta lampante la difficoltà nel gestire una vettura che potrebbe segnare tempi record sulle migliori piste al mondo. Il prezzo di listino della McLaren 720S parte da 252.620 euro.

Il botto della McLaren 720S

Acquistare una vettura del genere non è impossibile per chi ha le possibilità economiche, ma le skill alla guida non possono essere acquistate. Auto come la McLaren 720S nascono per manici, ovvero piloti esperti in grado di domare potenze straordinarie. L’elettronica a volte non basta per mantenere il controllo, soprattutto se si esagera nei video per fare i fighi. Alcuni facoltosi clienti hanno una smisurata presunzione di riuscire a guidare al limite dei bolidi da pista.

Occorre avere una grande sensibilità alla guida e sapere dosare il gas. Le reazioni di un’auto che scatta da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi sono repentine. La supercar inglese è sviluppata su concetti aerodinamici estremi e testati in pista dai migliori piloti al mondo. Su un’autostrada la 720S è un missile capace di coprire 1/4 di miglio in 10,3 secondi. Un dato a dir poco spaventoso. I clienti di grandi marchi come McLaren, prima di lanciarsi in modo insensato sulle strade di tutti i giorni, dovrebbero prendere qualche lezione da istruttori di guida esperti.

Condiviso sulla pagina Instagram supercar.fails, il video di 42 secondi mette in mostra tutto ciò che non dovrebbe fare un automobilista. Il guidatore della McLaren, nella corsia di destra, spinge l’acceleratore a tavoletta per sopravanzare le auto davanti. La guida spericolata sulle strade di Dubai porta ad un botto clamoroso, con il distacco di una ruota. La vettura ha preso in pieno le barriere laterali, girandosi e finendo per impattare con entrambi i lati.

Una volta uscito dall’auto, salvaguardato dallo scoppio degli air-bag, il guidare filma con lo smartphone le condizioni pessime del veicolo. I danni sono notevoli: il paraurti posteriore è completamente distrutto, le fiancate danneggiate in più punti, così come le portiere. Questo video è una lezione per chi crede di possedere il talento di Lando Norris e Daniel Ricciardo, piloti ufficiali del team McLaren in Formula 1. Determinate sciocchezze sulle strade non solo sono pericolose per gli automobilisti e i passeggeri della vettura, ma anche per i pedoni e per i conducenti delle altre auto.