Qual è l’auto elettrica con maggiore autonomia? Resterete stupefatti

L’auto elettrica rappresenta uno dei mezzi del futuro, che già in questi anni vediamo sempre più spesso per le strade. Ecco la più efficiente.

Il periodo che stiamo vivendo è uno dei più difficili di sempre per coloro che amano viaggiare con la loro auto. Stiamo infatti affrontando un caro carburanti con pochi precedenti nella storia, a cui si aggiunge la super-valutazione dell’usato e degli alti costi per l’acquisto del nuovo. Per gli amanti dell’autoveicolo, i pendolari e tutti coloro che sfruttano questo mezzo di locomozione per spostarsi, si sta facendo molto dura.

Per non farsi mancare nulla, alcuni grandi gruppi come Volkswagen ed Audi sono stati addirittura costretti a bloccare la produzione di alcuni modelli, a causa dell’impossibilità di reperire i cablaggi elettrici provenienti dall’Ucraina. La guerra, di certo, non ha fatto altro che peggiorare una situazione già molto pesante, anche se, fortunatamente, il caro carburanti sembra essersi fermato e si è tornato sotto i due euro al litro di spesa.

L’Europa, dal canto suo, sta operando per garantire un futuro più “Green” al nostro pianeta, puntando molto sulle tecnologie alternative. Entro il 2030, tanto per fare un esempio, sarà vietata la circolazione alle vetture con motore diesel, cosa che sarà estesa anche ai benzina ed a tutti i tipi di propulsori endotermici dal 2035.

Il mondo delle auto, dunque, andrà in contro ad una vera e propria rivoluzione, anche se manca tanto di quel tempo che risulta ancora difficile immaginare un cambiamento così importante. Tuttavia, le grandi case hanno già iniziato ad organizzarsi per quanto accadrà, con l’elettrico che è sempre più al centro della produzione.

Questa filosofia, almeno per ora, non ha ancora preso troppo piede tra gli automobilisti, a causa degli alti costi d’acquisto delle vetture che hanno abbracciato l’elettrificazione. Va detto che, costruttori di supercar come anche la Lamborghini, tra qualche anno puntano a portare l’elettrico sull’intera gamma, per cui dovremo dire addio ai V12 che tanto amiamo.

Il mondo sta cambiando ed anche le vetture che utilizziamo ogni giorno non saranno più quelle di un tempo. Che piaccia o meno, le macchine a benzina hanno gli anni contati, con buona pace dei romantici del passato. Prima di tutto, al netto di cambiamenti e volontà dei governi, i costruttori dovranno concentrarsi su un calmieramento dei prezzi, che attualmente rendono quasi impossibile l’acquisto di un’automobile “full electric”.

Auto elettrica, ecco qual è quella con maggiore autonomia

L’auto elettrica, come anticipato, è uno dei mezzi di locomozione del futuro. Attualmente, ne vediamo ancora poche in circolazione, a causa degli alti costi di acquisto e delle poche colonnine di ricarica dissipate nel nostro paese. Restando in tema prezzi, c’è da dire che non sono vetture alla portata di tutti.

La meno costosa è la Dacia Spring, con prezzo di partenza fissato a 19.900 euro. Alle sue spalle c’è la Renault Twing, che parte da una base di 21.950 euro, seguita dai 25.200 euro della Volkswagen E-UP. Con soli 10 euro in più potrete acquistare una Smart Fortwo EQ, con powertrain realizzato dalla Mercedes, mentre la spesa sale a 26.150 per la Fiat Nuova 500.

Per quanto riguarda il discorso autonomia, tema molto caro in questo periodo, c’è una delle auto più performanti per quanto riguarda l’elettrico: stiamo parlando della Mercedes EQS, che garantisce ben 785 km di autonomia, e che si ricarica in appena 15 minuti all’80% grazie alla compatibilità con le stazioni di ricarica da 200 kW.

Alle sue spalle c’è la Tesla Model S, che può garantire oltre 600 km di autonomia (637 per la precisione). Questa è una vera e propria supercar a zero emissioni con potenza di picco di 1020 cavalli ed una velocità massima di 322 Km/h. Al terzo posto si piazza la Ford Mustang Mach-E, con autonomia di 610 km. Dati impressionanti per una tecnologia che sta prendendo piede sempre più in fretta.