Quartararo, delusione e parole a sorpresa su Miller: il campione stupisce

Fabio Quartararo ha chiuso con una mesta sesta posizione le qualifiche in Argentina. Ecco il suo commento sul fattaccio con Jack Miller.

Una qualifica deludente per Fabio Quartararo, che dopo l’ottimo passo messo in mostra nelle prove libere non è andato oltre il sesto tempo, su una pista non troppo ostica per la Yamaha. Il campione del mondo ha girato in 1’38”281, vedendosi rifilare ben sei decimi dall’Aprilia del poleman Aleix Espargaró che ha fatto una netta differenza sulla concorrenza.

Assieme allo spagnolo, l’unico che è stato in grado di girare sotto al piede dell’1’38” è stato Jorge Martin sulla Ducati del team Pramac, mentre Luca Marini si è preso mezzo secondo. Tornando sul francese della Yamaha, non si può certo parlare di una qualifica soddisfacente per lui.

In Indonesia, “El Diablo” aveva messo a segno la pole position, chiudendo al secondo posto una gara che solo la pioggia è stata in grado di portargli via. La qualifica di Quartararo ha subito anche un lieve rallentamento nel finale, quando è stato rallentato da Jack Miller nel suo giro buono.

Fabio si è ritrovato la Ducati dell’australiano in piena traiettoria, in un episodio che è stato poi messo sotto investigazione dai commissari. L’iridato si è molto arrabbiato mandando a quel paese l’alfiere di Borgo Panigale, ma dalle sue parole nel post-qualifica non traspare alcun tipo di risentimento.

Al livello di passo gara, il pilota della casa di Iwata si è dimostrato uno dei più competitivi, e tra i primi è il rivale maggiormente accreditato di Aleix Espargaró. Per puntare al colpo grosso, Fabio dovrà centrare una partenza perfetta, sperando poi nel ritmo della sua M1 per tornare alla vittoria.

Quartararo, nessuna responsabilità a Miller

Fabio Quartararo prenderà il via dalla sesta casella ma, al contrario di quanto si potesse immaginare, non se l’è minimamente presa con Jack Miller per quanto accaduto. Il rider transalpino ha raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“, non nascondendo la propria delusione per il risultato.

“Su questa pista, almeno per noi della Yamaha, era necessario fare il giro al primo tentativo, perché la gomma già nel secondo giro perde un decimo o un decimo e mezzo. Comunque devo essere onesto, non credo che avessimo il passo giusto per puntare alla prima fila. Abbiamo sicuramente del margine ed un ottimo passo, sarà interessante il Warm-up. Non sono troppo pessimista e credo che ci sia la possibilità di rimontare in gara“.

Quartararo dovrà dare fondo a tutto il suo talento per cercare di andare a vincere in Argentina, dove un successo potrebbe portarlo in testa al campionato. I suoi rivali più vicini in classifica, vale a dire le KTM di Miguel Oliveira e Brad Binder e la Ducati del Gresini Racing di Enea Bastianini scatteranno nelle retrovie, ed è un’ottima occasione per ritrovare il primato nella graduatoria generale.