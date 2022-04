Compra una Ferrari 488, ma la distrugge poco dopo: guardate che disastro

Una Ferrari 488 ha avuto una vita molto breve nel Regno Uniti. Ecco come è stato ridotto questo gioello prodotto dalla casa di Maranello.

Un vero e proprio disastro quello che è accaduto nel Regno Unito, con una Ferrari che si è ritrovata protagonista di questa incresciosa vicenda. Il modello in questione è la splendida 488, la Rossa con motore turbo che tante soddisfazioni ha regalato al Cavallino anche nel mondo delle gare di durata dove ha vinto per ben due volte il mondiale endurance e la 24 ore di Le Mans.

Il tutto è avvenuto nella cittadina di Derby, venerdì primo aprile. Anche nei paesi anglo-sassoni, questa giornata è dedicata al famoso “Pesce d’aprile”, ma vi possiamo assicurare che quanto accaduto non ha nulla a che fare con uno scherzo, anzi, si tratta della dura realtà per il proprietario di questa vettura.

La Ferrari, appena acquistata, era stata prelevata dall’acquirente presso il proprio concessionario, ma dopo solo due miglia è avvenuto l’impensabile. Secondo l’account Twitter della “Derbyshire Roads Policing Unit“, il conducente della supercar ha acquistato la 488 al mattino. Dopo appena 3,2 chilometri, la Rossa si è schiantata.

Ferrari, clamoroso incidente nel Regno Unito

La Ferrari è risultata distrutta nell’impatto, specialmente nella parte frontale. Nell’impatto non sono stati segnalati feriti, con il conducente che è uscito dalla vettura scosso, ma tutto intero. Da quanto ha riportato “Motor1.com“, sembra che solo la parte superiore del muso sia stata danneggiata, compreso il cofano e le aree che circondano i fari. È come se la 488 fosse finita sotto qualcosa, come forse un camion o un SUV.

Il prezzo d’acquisto della 488 può variare dalle 150.000 sterline alle 300.000 sterline, e questo dipende dal chilometraggio con la quale la si compra. La speranza è che l’assicurazione del proprietario copra questo tipo di impatti e che la questione venga chiarita al più presto, anche perché la vettura è molto danneggiata, ma riparabile a giudicare dalle immagini.

Questa non è la prima volta che vediamo una supercar schiantarsi dopo aver appena lasciato una concessionaria, come accadde ad una Ferrari 458 noleggiata in Cina. È un evento comune, soprattutto se il conducente non ha avuto alcuna esperienza precedente con una vettura dotata di questa potenza.

Per poter domare al meglio questa tipologia di vetture ed assaporarne anche le prestazioni, è possibile seguire dei corsi di guida, evitando di incappare in incidenti o eventi decisamente poco piacevoli. In alcune occasioni, le cose sono andate molto peggio, con modelli appena acquistati ridotti in macerie. Fortunatamente, non dovrebbe essere questo il caso dell’acquirente di cui vi abbiamo parlato.