GT WCE, Imola Prove Libere: Valentino Rossi, l’esordio è già da applausi

Le prove libere si chiudono subito con un grande risultato per Valentino Rossi e il team Wrt impegnato a Imola nel GT WCE.

Valentino Rossi ha compiuto i primi giri in un week-end ufficiale del campionato Fanatec GT WCE. Sul circuito di Imola il 43enne di Tavullia ha svolto le prime prove libere insieme ai suoi due compagni di team Nico Muller e Frederic Vervisch, mettendo a referto circa 30 minuti al volante della sua Audi R8 GT3 del team belga Wrt.

Il nove volte iridato del Motomondiale è entrato in pista al minuto 36 del turno di prove libere, andando a prendere il volante dalle mani del compagno elvetico Vervisch, che gli ha ceduto l‘Audi R8 Lms Evo II GT3 con livrea 46 e color nero – giallo fluo. Il Dottore ha potuto così prendere confidenza con la macchina e con la nuova categoria e al termine della sessione il trio Wrt risulta essere 6° con un distacco di appena due decimi dal miglior crono segnato dalla Mercedes di Marciello-Juncadella-Gounon che ha girato in 1’40”298.

Valentino Rossi e le prove libere a Imola

Valentino Rossi ha migliorato progressivamente il suo ritmo, anche se ha dovuto compiere alcuni giri a vuoto a causa dello sventolare di bandiere gialle e del traffico in pista. Infatti ricordiamo che ci sono ben 52 vetture in azione e oltre 150 piloti che si alterneranno alla guida nella 3 Ore di Imola, prima gara endurance del GT WCE. L’ex pilota MotoGP ha girato circa 2 secondi più lento rispetto ai suoi compagni di scuderia, ma sarà in grado di limare decimi in vista della gara di domani, grazie alla sua esperienza passata con le quattro ruote.

Nel sabato di prove ha riconsegnato l’Audi con motore V10 da circa 600 CV nelle mani di Frederic Vervisch, con Nico Muller che ha completato i doppi run del team Wrt. Stamane le prove libere sono durate un’ora e mezza per intraprendere il feeling con la pista emiliana e lavorare sul set up.

Al momento la vettura più veloce è la Mercedes dell’Akkodis Asp Team guidata da Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon. Nel pomeriggio si ritorna in pista per le pre qualifiche, domenica qualifiche al mattino e gara al via dalle ore 15:00. “Mi trovo bene con la macchina, riesco a capire cosa sta succedendo grazie alla mia esperienza sulla moto”.