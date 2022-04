Superbike: calendario, piloti e team del Mondiale 2022

Calendario, piloti e team: tutto sul Mondiale Superbike 2022 che parte con il round di Aragon nel prossimo fine settimana.

Si avvicina il via del Mondiale Superbike, che scatterà ad Aragon nel weekend 8-10 aprile. C’è grande attesa di vedere cosa succederà nel più importante campionato di moto derivate di serie.

La scorsa stagione è stata decisamente emozionante con la battaglia che ha coinvolto Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, con il turco che ha tolto il titolo al rivale della Kawasaki dopo sei anni di dominio. Il campione in carica della Yamaha e il nord-irlandese sono i maggiori candidati per la corsa iridata, ma non bisogna escludere “terzi incomodi”.

I rispettivi compagni di squadra, Andrea Locatelli e Alex Lowes, cercheranno di essere all’altezza. Ma è soprattutto in casa Ducati che bisogna fare attenzione. È tornato Alvaro Bautista, voglioso di prendersi la corona iridata SBK persa clamorosamente nel 2019. Pure il suo teammate Michael Ruben Rinaldi spera di essere della partita.

Mondiale Superbike 2022: team e piloti del campionato

Tra i team ufficiali Superbike l’unico ad aver cambiato qualcosa è stato quello Ducati, riprendendo Bautista e non confermando Scott Redding. Quest’ultimo è andato in BMW, mentre la Honda ha puntato su due esordienti provenienti dal Motomondiale: Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Tra i rookie ci sono anche Roberto Tamburini, Oliver Konig, Philipp Ottl, Luca Bernardi e Hafizh Syahrin. Confermatissimo Axel Bassani, ottimo debuttante nel 2021 e adesso pronto a fare ancora meglio. Di seguito tutte le squadre e i piloti che prendono parte al Mondiale Superbike 2022.

Team Yamaha Pata Brixx: Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba Racing Ducati Team: Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi

Team Honda Racing: Iker Lecuona, Xavi Vierge

BMW Motorrad Team: Scott Redding, Michael van der Mark

GRT Yamaha Team: Garrett Gerloff, Kohta Nozane

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson

Yamaha Motoxracing Team: Roberto Tamburini

Kawasaki Puccetti Racing: Lucas Mahias

Kawasaki Orelac Racing VerdNatura: Oliver Konig

Team Pedercini Racing Kawasaki: Loris Cresson

Team Go Eleven Ducati: Philipp Ottl

Motocorsa Racing Ducati: Axel Bassani

Barni Spark Racing Team Ducati: Luca Bernardi

Mie Racing Honda Team: Leandro Mercado, Hafizh Syahrin

Bonovo Action BMW: Loris Baz, Eugene Laverty

SBK: il calendario del Mondiale 2022

Il programma del campionato SBK 2022 al momento prevede dodici round, non è escluso che ne possa essere introdotto un altro nelle prossime settimane. In questi anni sono sempre stati tredici, dunque ci si aspetta un’aggiunta. Attenzione, ovviamente, al fattore Covid-19: l’evoluzione della pandemia potrebbe variare i piani.

Comunque per adesso si parte ad Aragon e si finisce a Phillip Island. Una sola tappa in Italia, a Misano Adriatico. Quattro i continenti in cui correrà. Di seguito il calendario del WorldSBK 2022.

Aragon (Spagna): 8-10 aprile

Assen (Paesi Bassi): 22-24 aprile

Estoril (Portogallo): 20-22 maggio

Misano Adriatico (Italia): 10-12 giugno

Donington (Gran Bretagna): 15-17 luglio

Most (Repubblica Ceca): 29-31 luglio

Magny-Cours (Francia): 9-11 settembre

Barcellona (Spagna): 23-25 settembre

Portimao (Portogallo): 7-9 ottobre

San Juan (Argentina): 21-23 ottobre

Mandalika (Indonesia): 11-13 novembre

Phillip Island (Australia): 18-20 novembre

In Italia per seguire in diretta gli appuntamenti del Mondiale Superbike bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport oppure sul canale in chiaro TV8.