MotoGP, Enea Bastianini spiazza tutti: sentite cosa si è messo in testa

Il leader della classifica, Enea Bastianini, in conferenza stampa ha spiegato che il ritardo degli aerei cargo ha creato un problema importante nel suo box.

La MotoGP ha dovuto cambiare il programma in Argentina a causa di alcuni gravi problemi logistici. Alcuni team, a causa dell’avaria di un aereo cargo, riceveranno in ritardo alcuni componenti. Tra queste squadre c’è anche il team di Enea Bastianini che riceverà in ritardo la sua Desmosedici. Il ducatista del team Gresini dovrà rimanere concentratissimo perché non ci sarà tanto tempo per arrivare al set up ideale in vista della gara.

L’attesa è spasmodica per rivedere in pista i bolidi della classe regina dopo due anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19. Le ultime due edizioni furono cancellate, ma ora i centauri sono pronti a regalare spettacolo a partire da sabato. In testa alla classifica piloti, dopo due gare, c’è, a sorpresa, il giovane Enea Bastianini.

L’italiano ha conquistato il primo successo in Qatar, avendo la meglio su Brad Binder e Pol Espargarò. Il Bestia è arrivato undicesimo in Indonesia. Il romagnolo comanda la graduatoria a quota 30 punti, due in più del sudafricano della KTM e tre sul campione in carica Fabio Quartararo. La classifica è corta e ciò rappresenta un grande vantaggio per i piloti che hanno iniziato male l’annata. Il record sul giro in gara appartiene ancora a Valentino Rossi, che nel 2015 girò in 1’39”019.

Le Ducati ufficiali, invece, hanno deluso le aspettative, dopo un finale di stagione 2021 scoppiettante. Pecco Bagnaia aveva chiuso la scorsa annata con quattro successi nelle ultime sei corse. Tutto lasciava presagire una Desmosedici GP22 dominante, ma il torinese ha raccolto sin qui solo un punticino in due gare. Jack Miller è stato costretto al ritiro nel primo GP per un guaio tecnico, ma non è riuscito a salire sul podio in Indonesia. A sorpresa il miglior ducatista è risultato Enea Bastianini sulla GP21.

Il pensiero di Enea Bastianini

Tutto sarà condensato in due giorni. Non ci sarà un secondo da perdere per i centauri e non ci sarà molto tempo per modificare la moto. Sarà importante prendere le decisioni migliori il più presto possibile. Il pilota romagnolo non ha ancora a disposizione la sua moto nel box. Dovrebbe arrivare domani, sarà una situazione molto difficile per tutti i meccanici.

Enea Bastianini, in conferenza, ha dichiarato: “A Mandalika ho fatto i miei primi giri su una MotoGP in condizioni di bagnato. La prima parte della gara è stata un disastro per me, ma poi ho guadagnato fiducia nella moto e passo dopo passo ho recuperato un po’ di distacco da chi stava davanti. Alla fine ero veloce, sono contento della mia gara, ma non del risultato. Ora siamo qui in Argentina e penso che potremmo andare bene, ma non ho mai provato una MotoGP qui, sarà una gara molto dura”.

Il romagnolo ha le idee chiare: “Credo che possiamo essere veloci anche su questa pista. Inoltre, penso che la aderenza non sarà perfetta come a Mandalika o Qatar, però mi piacciono queste condizioni e dovrò mantenere la concentrazione, specialmente durante la giornata di sabato perché sarà lunghissima con una sessione in più. Quella giornata sarà importante per imparare e poi per andare veloce in qualifica”.

Enea ha spiegato che per lui il weekend di due giorni o tre giorni non cambierebbe granché. Il jet leg è, però, sicuramente un fattore. “In Indonesia credo sia notte ora. Siamo in MotoGP e dobbiamo adattare il nostro stile di vita e per me non è un grosso problema, io ho sempre della melatonina nella mia borsa e questa mi aiuta a stare bene”.

In merito al Mondiale e al suo futuro, Enea ha dichiarato “Per il momento sono contento di essere in testa al campionato ma è lunghissimo. Siamo soltanto alla terza gara, ma il mio obiettivo è restare davanti, nelle prime cinque posizioni. Per il momento non è un mio problema capire quello che possa essere il mio futuro. Ora devo campire meglio questa moto che ha molto potenziale. Penso che la moto del 2021 sia incredibile, anche se paragonata a quella del 2019 e vedremo nel corso di questo campionato cosa potremmo fare”.