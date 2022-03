Ford GT venduta ad una cifra folle: incasso da record

Il cantante rock americano ha deciso di vendere la sua iconica vettura a stelle e strisce. La Ford GT del 2005 rossa fiammante è arrivata ad una cifra pazzesca.

Se avete cantato nell’estate del 2008 “All Summer Long” vi ricorderete di Kid Rock. Il chitarrista e cantautore americano spopolò anche in Italia con un singolo che ci riportava nella “Sweet Home Alabama” della fine degli anni ’80. In una carriera trentennale il nativo di Romeo, nello Stato del Michigan, ha spaziato dal genere rap al country, passando per il southern rock e l’hard rock.

Kid Rock ne ha fatta di strada dal borgo di Detroit per arrivare a calcare i palchi di tutto il mondo. Famoso anche per la relazione con la prorompente Pamela Anderson, ha speso un bel mucchio di soldi in auto di lusso. Una in particolare è stata messa all’asta da Sotheby’s ed è stata venduta ad una cifra molto elevata. Alcune delle sue auto sono anche apparse nei video musicali che hanno reso famoso l’artista.

L’ex membro dei The Furious Funkers acquistò una meravigliosa Ford GT nel 2005. L’auto presentava, in chiave moderna, le forme della GT40 originale. Le dimensioni erano diverse, più alta di 76 mm e più larga del modello che ha fatto la storia alle 24 Ore di Le Mans negli anni ‘60. La Ford aveva anticipato l’uscita ufficiale della vettura con una serie di prototipi, ma nel 2004 si decise lanciare la nuova Ford GT.

La spettacolare Ford GT di Kid Rock

L’aspetto curioso della rinascita della Ford GT, in relazione alla città natale di Kid Rock, fu che il motore era costruito proprio nello stabilimento Ford di Romeo nel Michigan. Approssimativamente 550 furono costruite nel 2004, circa 1900 nel 2005 e oltre 1600 nel 2006, per un totale di 4038 vetture. La prima vettura fu acquistata da uno dei pezzi grossi di Microsoft, Jon Shirley, che acquistò l’auto per 557.000 dollari, ben oltre il prezzo di listino fissato a 203.599 dollari.

Il motore, montato in posizione centrale, V8 di 5,4 litri di cilindrata era sovralimentato con un compressore volumetrico, sprigionando 550 CV di potenza massima e 680 Nm di coppia massima. L’auto viaggiava da 0-100 km/h in 3,3 secondi, mentre toccava i 330 km/h come velocità massima. La Ford GT non deluse le aspettative degli acquirenti che volevano rivivere il brivido della regina GT40. Kid Rock, però, non ha sfruttato al massimo la sua Ford GT, dato che dal 2005 ad oggi ha percorso soli 5.000 chilometri.

La vettura del cantante è una delle 669 prodotte nel 2005 con il rosso Mark IV Red con strisce bianche. L’auto presenta cerchi in lega in alluminio forgiato BBS, pinze dei freni verniciate di rosso e stereo multiamplificato McIntosh. Optional pagati a caro prezzo all’epoca. Il cambio abbinato è un manuale a sei marce per veri manici. L’auto all’asta era corredata da una chitarra autografata da Kid Rock e un poster firmato dal designer della Ford GT.

La casa d’asta RM Sotheby’s aveva già venduto in passato delle Ford GT. Una prodotta nel 2006, di colore giallo, venduta per 489.000 euro. La seconda silver, datata 2005 come quella del cantante, per 483.000 euro e un’altra bianca, sempre dello stesso anno, battuta a 400.000 euro. Quella del cantante non poteva che battere il record, considerato anche il bassissimo chilometraggio, con una vendita a 570.000 euro. Una cifra considerevole che supera di gran lunga quella investita dall’esecutivo Microsoft per il primissimo esemplare.