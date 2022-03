Morbidelli, l’obiettivo è fissato: il romano vuole tornare davanti a tutti

Franco Morbidelli si prepara al Gran Premio di Argentina dopo un inizio di stagione non facile. Ecco le parole del rider romano.

Il Motomondiale sbarca in Argentina per il terzo appuntamento stagionale. Le prime due tappe ci hanno mostrato grande equilibrio, con due diversi vincitori su cui nessuno avrebbe scommesso. Enea Bastianini ha trionfato in Qatar sulla Ducati del Gresini Racing, mentre Miguel Oliveira ha portato al top la KTM nel diluvio di Mandalika. Complicato l’approccio di Franco Morbidelli, mai in lotta per le prime posizioni.

Il rider romano ha chiuso in undicesima posizione a Losail, pista dove anche il campione del mondo e compagno di squadra, Fabio Quartararo, ha faticato e non poco. Il francese aveva terminato la gara inaugurale al nono posto, beffato anche dalla Ducati Pramac di Johann Zarco proprio sulla linea del traguardo.

La Yamaha ha fatto un grande step a Mandalika, dove le caratteristiche della pista hanno aiutato le M1. Quartararo ha messo a referto la pole position, per poi faticare nella prima parte della corsa a causa dell’umido. L’iridato ha ben recuperato nel finale, conquistando il secondo posto. Morbidelli è giunto settimo, salendo al decimo posto nel mondiale con 14 punti conquistati. “El Diablo” è al terzo posto a quota 27, con tre lunghezze di ritardo dal leader Bastianini.

Morbidelli, ecco le sue prime parole prima dell’Argentina

Come detto, la MotoGP fa ritorno in Argentina dopo ben due anni di assenza. Il Covid-19 ha portato gli organizzatori a cancellare la trasferta nelle ultime due stagioni, con i rider che dovranno riprendere confidenza con la pista. Franco Morbidelli si è imposto nel 2017 a Termas de Rio Hondo in classe Moto2, anno in cui ha conquistato il titolo mondiale.

Il pilota capitolino è giunta 14esimo nel 2018 in MotoGP con la Honda, per poi ritirarsi l’anno successivo in sella alla Yamaha del team Petronas. Alla vigilia del Gran Premio d’Argentina, la casa di Iwata ha diffuso il classico comunicato stampa, dove Morbidelli ha raccontato le proprie sensazioni.

“Considerando da dove ero partito, credo che abbiamo messo insieme un’ottima prestazione due settimane fa in Indonesia. Io e la mia squadra stiamo facendo molta esperienza insieme, e ciò si traduce in risultati migliori che arrivano anche quando le circostanze non ci sono troppo favorevoli. Sono molto contento di tornare qui al circuito di Termas de Rio Hondo, a Mandalika avevo un buon feeling con la moto e spero di poterlo ritrovare anche in Argentina. Vogliamo portarci a casa un bel risultato per la squadra“.