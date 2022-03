Hamilton, messaggio inquietante al pilota Mercedes: tifosi senza parole

Brutto episodio successo su Twitter e che ha riguardato Hamilton, al quale è stato rivolto un vergognoso augurio da parte di un (ex) commissario.

Lewis Hamilton è una delle leggende della Formula 1 grazie ai suoi numerosi successi. Nonostante abbia superato Michael Schumacher come numero di gare vinte e lo abbia raggiungo a livello di titoli mondiali, c’è chi non lo ritiene all’altezza del tedesco o di altre icone di questo sport.

Non sono in pochi a pensare che il pilota inglese sia stato particolarmente fortunato a guidare per la Mercedes dominante nell’era ibrida della F1. Solamente due volte ha perso: nel 2016 contro l’allora compagno di squadra Nico Rosberg e nel 2021 contro Max Verstappen su Red Bull.

Molti gli hanno contestato di aver avuto quasi sempre vita facile e di non aver dovuto sudare per i sei trionfi ottenuti con la scuderia di Brackley. Nonostante abbia corso per quello che è stato il migliore team dal 2014 in poi, l’ex driver della McLaren ha comunque dato prova di essere un fenomeno e alcune critiche sono state eccessive.

F1, commissario twitta in modo vergognoso contro Hamilton

Sui social network purtroppo capita spesso di leggere critiche fuori luogo e anche insulti nei confronti degli sportivi. Succede anche allo stesso Hamilton, che ormai ci è abituato. Capita che qualcuno vada troppo oltre i limiti della decenza ed è successo proprio nelle scorse ore.

Un addetto alla sicurezza su Twitter ha scritto un commento vergognoso: “Auguro a Lewis Hamilton di avere un incidente come quello avuto da Grosjean in Bahrain“. Il riferimento è al terribile botto che ebbe Romain Grosjean a Sakhir nel 2020, quando rischiò di morire in seguito al fuoco che si era generato dopo l’impatto della sua Haas contro le barriere. Il francese si è salvato per miracolo.

Il tweet del marshall è stato subito oggetto di critiche e ha fatto il giro dei social network, come spesso capita in questi casi. Il diretto interessato lo ha poi rimosso, ma ormai il suo augurio schifoso al pilota della Mercedes era stato oggetto di screenshot e quindi non ha più potuto nascondersi.

Successivamente ha pubblicato un messaggio di scuse: “Mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation e con il pilota Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista“.

Tramite ESPN sappiamo che la FIA era stata allertata del tweet in questione e ha indagato sull’account della persona, adesso non più pubblico. Giustamente il commissario di pista è stato allontanato dal circuito e speriamo che non possa più rimettervi piede.