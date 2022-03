MotoGP, la Yamaha prepara il dopo Quartararo: ecco su chi punterà

In casa Yamaha tiene banco la questione sul rinnovo contrattuale del campione del mondo Fabio Quartararo. La casa di Iwata prepara il piano B.

L’atmosfera è tesa nel box Yamaha dopo un inizio di stagione altalenante. In Qatar, nel primo round del campionato, Fabio Quartararo è stato il miglior pilota della squadra, cogliendo la nona posizione. In Indonesia si è poi riscattato, finendo secondo alle spalle della KTM di Miguel Oliveira. La Yamaha sembra un rebus, una moto imprevedibile. Se la pressione errata delle gomme ha rappresentato un fattore nel primo appuntamento stagionale, Fabio sembra l’unico in grado di tenere alto il nome della casa di Iwata.

La M1 non ha fatto i progressi richiesti dal campione al termine del successo della scorsa annata. La crescita repentina di KTM, Honda, Suzuki e Aprilia ha fatto regredire la Yamaha in zone non nobili della classifica. Morbidelli, Dovizioso e Binder sembrano averci capito poco dopo due gare e il layout del tracciato di Mandalika era tra i più favorevoli per le caratteristiche del mezzo. Su tracciati con lunghi rettilinei dove la potenza del motore potrebbe fare la differenza, emergeranno i limiti della M1.

Fabio Quartararo è diventato per la Yamaha ciò che è stato per molti anni Marc Marquez per la Honda. Il francese sembra l’unico in grado portare al limite la M1, traendo i massimi risultati possibili. Nonostante una magnifica Ducati Desmosedici GP21, nello scorso campionato, Fabio si è laureato con merito campione del mondo, respingendo nel finale gli attacchi di Pecco Bagnaia. Il problema ora è che gli altri team hanno fatto grossi progressi, mentre la Yamaha è regredita.

Quartararo indeciso, il piano B della Yamaha

A queste condizioni il nativo di Nizza non è sicuro di volersi legare per le prossime stagioni al team che lo ha lanciato ai massimi livelli in MotoGP. Al termine del 2022 potrebbero liberarsi diversi posti e, per ora, Fabio ha rispedito al mittente la questione rinnovo. Quartararo fa gola a tanti top team. La costanza di rendimento e la quantità di punti conquistati nel 2021 hanno certificato una maturazione completa del campione. Il team giapponese sta provando a ingolosire il francese con un contratto importante sul piano economico, ma anche garanzie sul piano tecnico. Fabio ha bisogno di risentire la fiducia della squadra, potendosi di nuovo immaginare in lotta per il titolo su una moto con un motore di alto profilo.

In caso la prima scelta Quartararo non dovesse rinnovare, la squadra giapponese ha già “in casa” un pilota di assoluto talento. Si tratta del campione del mondo SBK Toprak Razgatlioglu. Lin Jarvis, amministratore delegato della Yamaha, in esclusiva a SPEEDWEEK, ha dichiarato: “La nostra priorità è prolungare il contratto di Fabio. Se dovessimo trovare un accordo con Fabio, in circostanze normali non ci sarebbe posto vacante nel team ufficiale. Non si sa mai cosa succede nella vita. Faremo uno o due test MotoGP con Toprak nel corso dell’anno. Mostra interesse. Penso che sarebbe eccitante per lui ed eccitante per il Campionato del Mondo MotoGP se potessimo portare un personaggio come lui nella classe regina con abilità della moto così eccezionali”.

Una dichiarazione che mette in chiaro anche a Quartararo che le alternative valide ci sono e il team non farebbe fatica a trovarle. Al momento dei piloti che gareggiano su una M1 solo Franco Morbidelli ha le spalle coperte anche per il 2023. Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso e Darryn Binder, del team cliente WithU-Yamaha, corrono in scadenza di contratto. Lin Jarvis vorrebbe testare il turco su una MotoGP. Per struttura fisica Toprak, campione del mondo 2021 SBK con la Yamaha, gli ricorda Valentino Rossi.

“Se Toprak vuole passare alla MotoGP e non possiamo inserirlo nel team ufficiale, molto probabilmente manterremmo Toprak con un contratto ufficiale e lo inseriremmo nel team RNF di Razlan Razali. Sarebbe l’unica opzione che possiamo offrirgli a breve termine. Ma prima dobbiamo prolungare il contratto con il team WithU, valido solo per il 2022. Per prima cosa dobbiamo estendere questo accordo. Dovremmo farlo entro la fine di giugno. Dopodiché possiamo parlare della selezione del driver lì”, ha concluso il Managing Director Yamaha.