MotoGP, Zarco “ringrazia” Bastianini: è il segreto del suo successo

Johann Zarco ha staccato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio dell’Indonesia. Le Ducati Pramac sono entrambe in prima fila.

Ottime qualifiche per le Ducati del team Pramac in quel di Mandalika. La pole position è andata alla Yamaha di Fabio Quartararo, apparsa assolutamente imprendibile nelle prime prove ufficiali del Gran Premio di Indonesia. Dietro al campione del mondo ci sono Jorge Martin e Johann Zarco, staccati rispettivamente di due e tre decimi.

Lo spagnolo si è confermato un vero e proprio asso sul giro secco, ma va detto che il suo compagno di squadra oggi non è stato da meno. Il gap di soli 98 millesimi tra i due lo dimostra in pieno. Solitamente, il francese si vede rifilare dei gap molto più pesanti al sabato, ma oggi è riuscito ad avvicinarsi tantissimo con un colpo di reni sotto la bandiera a scacchi.

Ancora una volta, le Desmosedici della Pramac si sono dimostrate più in forma di quelle ufficiali in qualifica, considerando che Pecco Bagnaia si è dovuto accontentare del sesto posto, mentre Jack Miller è addirittura nono. Le Rosse ufficiali continuano a faticare, restando ben lontane da Martin e Zarco.

Tuttavia, è giusto sottolinera che Pecco, nel Q1, aveva siglato un tempo che lo avrebbe messo in lotta per la prima fila, ma è mancato proprio nel momento decisivo. Una volta montato il secondo set di gomme per il time attack, il vice-campione del mondo aveva fatto segnare il record nei primi due settori, dando l’impressione di potersela giocare con Quartararo.

Bagnaia ha poi mollato improvvisamente, forse a causa di un piccolo errore che non si è notato dalle inquadrature. Questo lo ha costretto ad attaccare il tempo decisivo al secondo giro su questo pneumatico, perdendo prestazione e chiudendo solo sesto. Davanti a lui, si sono infilati anche Brad Binder con la KTM e la Ducati del Gresini Racing con Enea Bastianini.

Zarco, obiettivo sorpasso su Quartararo al via

Le Ducati del team Pramac non hanno impressionato nelle prove libere a livello di passo gara, ma si sono prese la prima fila con Jorge Martin secondo davanti a Johann Zarco. Lo spagnolo aveva siglato la pole position anche in Qatar, ma in termini di long run non ha mai avuto il ritmo giusto, per poi essere centrato da Pecco Bagnaia nella parte centrale della corsa.

Al termine delle qualifiche, il francese è stato intervistato da “SKY Sport MotoGP“: “Sono molto contento e soddisfatto del mio giro, era da tanto tempo che non riuscivo a raggiungere la prima fila. Ho avuto un ottimo ritmo anche se il time attack non è stato eccezionale con la prima gomma, e sapevo che andare sul 31 sarebbe stato difficile. Tuttavia, il traino di Enea Bastianini mi ha dato una bella mano e ci sono riuscito“.

Zarco si è dimostrato fiducioso anche in termini di passo gara: “Credo sia ottimo partire dalla terza posizione, dobbiamo cercare di passare Fabio Quartararo sin dalla partenza perché credo che avrà un passo superiore, anche se mi sento comunque molto fiducioso. Sarà molto difficile in gara perché sarà caldissimo, ma il nostro ritmo è buono“.

Il rider transalpino ha ammesso di non trovarsi ancora al massimo con questa moto: “Non sono ancora riuscito a fare quello step in avanti che fece Pecco lo scorso anno. Sulla GP22 possiamo migliorare tantissimo perché la moto non è ancora al meglio, sto ancora cercando di capire bene la moto visto che ci sono ancora tante cose da capire al meglio. Credo che qui siamo andati bene dal momento che avevamo il riferimento dei test, ma è un ottimo punto di partenza per la gara ed il futuro. Pian piano arriveremo dove vogliamo“.