Una speciale Bentley finisce all’asta: raggiunta cifra folle

In America negli ultimi giorni ha fatto scalpore l’asta di una Bentley Bentayga che ha un proprietario speciale. Ma c’è un motivo.

Le aste di auto sono tra le più affollate da sempre. Soprattutto quelle che riguardano modelli esclusivi o supercar. Ma a volte capita di trovare delle sessioni in cui a finire in mezzo sono auto davvero particolari. Magari bolidi incidentati, ma anche dei veri modelli di lusso ma con una storia alle spalle molto delicata. E tra queste c’è quella di una Bentley, anche di lusso, messa in vendita non da un privato ma da una società.

La vettura, una Bentayga, è finita all’asta e a un prezzo anche competitivo. E appartiene al servizio postale degli Stati Uniti. E non perché la consegna non è avvenuta ed è rimasta lì, senza essere ritirata da nessuno.

AAA cercasi nuovo proprietario per la Bentley

Questa Bentley è entrata a far parte del parco mezzi delle poste americane in seguito ad una confisca civile. E per questo motivo ora è in vendita al miglior offerente. Si tratta di uno dei modelli di punta del marchio britannico, che in questa versione si presenta con una livrea totalmente bianca, ma con interni di gran classe, proprio in stile Bentley.

All’interno infatti presente pelle bicolore e finiture in legno. Ci sono anche innumerevoli altri servizi tra cui sedili riscaldati e ventilati, un sistema di infotainment da 8 pollici e aria condizionata anche nella parte posteriore della vettura. I dettagli però sono davvero tanti, proprio come merita una macchina di lusso come questa. Inoltre è davvero “vergine” o quasi come vettura. Infatti il contachilometri della Bentayga segna appena 27 mila chilometri.

Il motore? Parliamo di un V12 biturbo da 6,0 litri che produce 600 CV (447 kW / 608 CV) e 664 lb-ft (899 Nm) di coppia. La trasmissione è automatica a otto velocità, che invia potenza a un sistema di trazione integrale. La prima generazione della Bentley Bentayga ha debuttato nel 2016 ed è diventata in poco tempo uno dei prodotti di maggiori successo della casa di Crewe. La seconda generazione è arrivata due anni fa, in piena pandemia, e ha visto l’ingresso anche della variante plug-in.

Diverse le limited edition viste in questi anni. La più recente però è davvero esclusiva. E’ stata commissionata da un cliente di Orlando (Florida), appassionato di spazio, e ci ha lavorato la divisione di Bentley che si occupa di realizzare le one-off delle auto della casa inglese. Questa all’asta non è di quelle da far impazzire, almeno per il colore, ma dentro è un vero spettacolo. L’ultima opportunità di presentare la propria offerta sarà il 24 marzo. Si è partiti da 25 mila dollari ma i pochi giorni si è già arrivati a quasi 110 mila. E il rischio è che il prezzo aumenti vertiginosamente proprio a ridosso della chiusura dell’asta.