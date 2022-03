Bastianini ha un dubbio che lo attanaglia: ecco di cosa si tratta

Enea Bastianini raccoglie una buona seconda fila al termine della Q2 in Indonesia. Ma in vista della gara ci sarà un nodo da sciogliere.

Il team Gresini Racing brilla nelle qualifiche in Indonesia con Enea Bastianini che ha centrato la seconda fila e Fabio Di Giannantonio la quarta. Il leader del campionato regala un altro sabato di grandi emozioni dopo quello del Qatar, quando conquistò la prima fila ad un soffio dal poleman Jorge Martin. Stavolta il romagnolo scatterà dalla quinta piazza dopo aver firmato un buon 1’31″5, a quattro decimi da Fabio Quartararo con la sua Yamaha M1.

Ormai sembra un risultato scontato quello del ‘Bestia’ che riconferma di aver migliorato il suo feeling con la Ducati anche sul giro secco. La quinta piazza è la seconda miglior qualifica di sempre dell’ex campione Moto2 nella classe regina. “Siamo contenti, purtroppo abbiamo beccato due bandiere gialle durante i due giri, ma alla fine l’ultimo è venuto discretamente. Partiamo in seconda fila ed è molto buono. Nelle FP4 non ho avuto un bel feeling, non mi sentivo bene sull’anteriore. Abbiamo fatto una piccola modifica nel finale che mi ha aiutato ad essere più fiducioso nella qualifica“.

Bastianini all’assalto del podio MotoGP

In ottica gara sarà fondamentale scegliere la giusta mescola per affrontare l’intera distanza di gara che si snoderà in 27 giri. “Domani ci sarà un po’ di casino sulle gomme perché abbiamo capito ancora poco e il grip della pista cambia continuamente – ha aggiunto Enea Bastianini -. Non sarà una scelta facile, anche perchè qui la mattina piove molto e toglie il grip del giorno prima. La gara sarà sicuramente difficile sia fisicamente che come scelta di gomma, saranno i due aspetti più importanti“.

L’attenzione di Bastianini e del team sarà quindi puntata sul warm-up di domani mattina, quando si limeranno gli ultimi dettagli e si valuteranno le condizioni della pista, seppur mutevole di ora in ora. “Ci sarà da lavorare bene nel warm-up, ci manca ancora qualcosa per essere davvero competitivi“. Ma le Ducati sembrano in buona forma anche sul tracciato indonesiano e domani potrebbe dare l’assalto ad un podio che lo proietterebbe davvero in alto.

Dall’altro lato del box Gresini c’è da segnalare anche il buon risultato di Fabio Di Giannantonio, salito dalla Q1 alla Q2 piazzando il secondo miglior crono, ma nella seconda manche delle qualifiche non è andato oltre l’11esima posizione in griglia di partenza. “Raggiungere una Q2 alla mia seconda gara in MotoGP è un grande risultato. Oggi eravamo tutti molto felici nel box ed è stato decisamente un buon sabato“.