F1, Ferrari è in vantaggio su Mercedes? Il boss esalta la scelta della Rossa

A poche ore dalla prima sessione di prove libere del mondiale di F1, proseguono le discussioni attorno alle pance della Mercedes.

Chi si aspettava che le monoposto di F1 targate 2022 fossero tutte uguali tra di loro è rimasto molto deluso. Sin dai primi test di Barcellona, i tifosi sono rimasti entusiasti delle forme delle vetture, tutte molto diverse tra loro e con filosofie progettuali che nessuno si sarebbe potuto attendere visto che il regolamento appariva molto stringente.

Anche tra i top team sono state prese delle strade completamente differenti, con Ferrari e Red Bull che avevano subito stupito per quanto riguarda la configurazione dei sidepod. La Mercedes era stata la monoposto più deludente, priva di idee troppo rivoluzionarie, ma il tempo ha poi rimesso le cose al loro posto.

In Bahrain, il team di Brackley ha presentato una versione totalmente differente della F1 W13, priva delle fiancate laterali. Una soluzione del genere appariva quasi impensabile, ma gli otto volte campioni del mondo hanno nuovamente stupito tutti. Ponendo a confronto la freccia d’argento con la F1-75 si nota in maniera evidente la differenza delle due filosofie scelte, con la speranza dei tifosi italiani che a Maranello ci abbiano preso.

I primi test hanno dato ragione alla rossa, dal momento che la Mercedes è apparsa ancora molto acerba e nervosa nel comportamento. A causa di un porpoising molto accentuato, i meccanici sono stati costretti ad alzare la monoposto, facendo perdere velocità in rettilineo e nelle curve veloci.

Lewis Hamilton e George Russell sono preoccupati per la prima gara, ma hanno la certezza che la W13 nasconda un grande potenziale. Per il Gran Premio del Bahrain dovrebbe arrivare un nuovo fondo, nel tentativo di risolvere i saltellamenti ed il bottoming e tornare competitivi.

La Ferrari, dal canto suo, ha puntato su delle pance molto grandi, con un posizionamento particolare dei radiatori e la scelta di una carrozzeria “flessibile”. Questa scelta potrebbe risultare vincente, specialmente per la presenza di quello scavo piazzato tra i sidepod ed il cofano motore.

F1, Steiner boccia le pance della Mercedes

La Haas ha sorpreso tutti per le prestazioni di Mick Schumacher e Kevin Magnussen nei test del Bahrain. La VF-22 ha simulato la qualifica ritrovandosi nelle prime posizioni, e la nuova F1 con telaio Dallara ha tutte le carte in regola per tornare almeno in zona punti dopo due anni da incubo.

Il team Haas ha optato per delle pance molto simili a quelle della Ferrari, ed il team principal, Gunther Steiner, ha spiegato questa scelta in un’intervista concessa ad “Auto Motor und Sport“: “Abbiamo provato questo assetto aerodinamico con delle pance più strette in galleria del vento,nel periodo di luglio dello scorso anno. In quel momento, abbiamo notato che offre dei vantaggi nelle curve lente. Nel complesso, in fin dei conti, abbiamo preferito le pance larghe che dal nostro punto di vista offrono un maggior potenziale“.

Le parole del manager altoatesino sono state confermate dai primi dati GPS raccolti nei test in Bahrain. La Mercedes, assieme alla Red Bull, è risultata la monoposto più veloce nelle curve lente posizionate nel secondo settore della pista di Sakhir, mentre ha sofferto in quelle più rapide e nei rettilinei.

La F1 W13, come detto, non è stata ancora messa alla frusta anche per dei problemi facilmente risolvibili, che richiederanno qualche giorno di lavoro extra. La certezza è che la Ferrari e la Red Bull dovrebbero essere favorite a Sakhir, anche se Mattia Binotto ha messo in guardia sulla pre-tattica del team di Brackley. I dubbi verrranno sciolti tra poche ore, visto che già dalle prove libere del venerdì inizieremo a capire i reali valori in campo.