Mazepin, rivelazione shock su Hamilton: “Una ragazza mi ha chiesto di…”

Mazepin nel paddock del GP di Abu Dhabi 2021 ha confessato una cosa che riguarda Hamilton: è emersa nella serie Drive to Survive su Netflix.

Il finale dello scorso campionato di F1 ha rappresentato uno shock per tutti. Nessuno si immaginava quel tipo di epilogo nell’ultima gara disputata a Yas Marina.

Lewis Hamilton stava vincendo la corsa e anche il titolo mondiale, era leader con un vantaggio consistente su Max Verstappen e non c’era motivo di pensare che avrebbe perso. Ma a cinque giri dalla fine l’incidente della Williams di Nicholas Latifi ha cambiato tutto. Un colpo di scena che ha sconvolto l’andamento di una gara che sembrava ormai indirizzata verso un esito ormai chiaro.

L’uscita della Safety Car, il fatto che Verstappen sia rientrato per montare gomme rosse e la decisione della Race Direction sui doppiati hanno poi fatto il resto. Per Hamilton e Mercedes una grande beffa, mentre in Red Bull sono tornati a festeggiare a distanza di otto anni dall’ultima volta.

Formula 1 Drive to Survive: il retroscena raccontato da Mazepin

Al GP di Abu Dhabi 2021 i due contendenti al titolo sono arrivati a pari punti, dopo un campionato fatti di scontri accesi e alte tensioni. Pure a Yas Marina non sono mancate le polemiche, a concludere una stagione che probabilmente rimarrà nella storia.

Proprio all’evento di Abu Dhabi è dedicata l’ultima puntata della quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive, la famosa serie di Netflix dedicata alla F1. Nel corso dei vari episodi vengono mostrati alcuni retroscena di quanto succede nel paddock del Circus ed emergono alcuni spunti interessanti.

Ci sono i vari protagonisti che vengono intervistati e si possono vedere anche alcuni dialoghi che avvengono tra loro. Tra le dichiarazioni riprese nel paddock durante il weekend del GP di Abu Dhabi c’è anche una fatta da Nikita Mazepin, che mentre cammina con un’altra persona racconta un aneddoto: “Ieri una ragazza mi ha chiesto: puoi schiantarti contro Lewis per me? Era inglese“.

L’ex pilota della Haas, autore di alcuni incidenti nello scorso campionato, ha ricevuto una richiesta di una ragazza inglese che lo invitava ad andare contro Hamilton in gara. Purtroppo sui social media si leggono spesso commenti che di sportivo hanno poco o nulla e capitano anche richieste come quella che è successa a Mazepin. I valori sportivi dovrebbero sempre prevalere in qualsiasi disciplina.