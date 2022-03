Alonso, un ex pilota di F1 è sicuro: “Se fosse in Mercedes…”

Alonso può tornare a vincere il titolo mondiale in F1? C’è un ex pilota che crede molto in lui.

Nel 2021 ha dimostrato che può assolutamente starci ancora nella griglia della Formula 1, ma Fernando Alonso non si accontenta di fare presenza. Il suo obiettivo è quello di lottare costantemente per i migliori piazzamenti.

Al ritorno nel campionato, dopo due anni nei quali si è dedicato ad altre competizioni su quattro ruote, ha impressionato. Nonostante i 40 anni, ha messo in mostra un livello di performance ancora elevato. L’Alpine non ha affatto sbagliato nel puntare su di lui.

Il due volte campione del mondo di F1 nello scorso Mondiale ha ottenuto anche un podio meraviglioso nel Gran Premio del Qatar. E un altro capolavoro è stato quello fatto in Ungheria, dove ha aiutato il compagno Esteban Ocon a vincere la gara grazie a una super difesa su Lewis Hamilton per diversi giri.

F1, Brundle vede un Alonso ancora vincente

Alonso si sente in grande forma e ha detto più volte che sente di poter anche puntare al titolo con una monoposto vincente. Bisognerà vedere se l’Alpine avrà lavorato sufficientemente bene per il 2022, anno nel quale è entrato in vigore un nuovo regolamento tecnico che può scombinare un po’ le carte rispetto al passato.

I test pre-campionato non hanno chiarito i rapporti di forza attuali in Formula 1, li capiremo meglio nel prossimo weekend quando si disputerà il GP del Bahrain. Ma potrebbero comunque servire più gare per comprendere i reali valori in pista, perché ciascun team lavorerà per migliorare ulteriormente delle macchine che non hanno ancora espresso il loro potenziale e che verranno sviluppate ancora.

Martin Brundle è tra coloro che vede Alonso ancora in grado di vincere il mondiale di F1, ma tutto dipende dalla macchina che guida: “Se fosse in Mercedes – riporta Autosport.com – penso che avrebbe il potenziale per essere campione del mondo. alla guida sembra avere la vecchia aggressività. Sta bene fisicamente, mentalmente e non ha la barriera dell’età. Le auto non sono fisiche come una volta e lui ha esperienza. Penso che Fernando sia ancora uno dei migliori in griglia”.

Brundle, ex pilota di Formula 1, è sicuro che guidando una Mercedes il pilota di Oviedo avrebbe chance di riconquistare la corona iridata. Ma Alonso guida un’Alpine e dovrà fare del suo meglio per portarla più avanti possibile. Crede fortemente nel progetto della scuderia anglo-francese e sogna grandi risultati con essa. Non rimane che attendere l’inizio del campionato.