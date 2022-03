Quali sono le migliori auto elettriche del momento? Eccole

Le auto elettriche stentano ancora a decollare nel nostro Paese per tanti motivi. In altre realtà le EV sono già diventate una regola. Ecco alcuni modelli da osservare con attenzione.

Il 2035 si avvicina e rappresenta una dead line per tutte le auto a combustione. Le vetture 100% elettriche dovrebbero andare a sostituire il parco auto circolante, ma siamo ancora all’alba di una trasformazione epocale che sembra di difficile applicazione nelle nostre città. I prezzi delle vetture alla spina continuano ad essere elevati e la crisi non favorisce la diffusione di questa nuova tecnologia che non scalda il cuore degli appassionati delle vetture con motore a combustione interna.

Più che una questione di gusti, va affrontata una realtà che prevede tra 13 anni il divieto, a livello europeo, di vendita di auto con motori termici. Si tratta più di un obbligo che di una spinta. Un passaggio che dovrà passare anche attraverso la collocazione di milioni di colonnine elettriche su tutto il territorio nazionale. Fattore non di poco conto, dato lo spazio in alcuni contesti urbani. I rincari dei carburanti potrebbero determinare, per molti, la scelta definitiva al passaggio alle vetture alla spina.

Altro aspetto rilevante è l’opportunità di ricaricare il veicolo nella propria abitazione, soluzione che risulta ad oggi la più economica. Occorre avere un box o uno spazio esterno dove poter lasciare l’auto ricaricare, magari durante la sera e la notte per poi utilizzare la vettura la mattina successiva. Insomma qualora aveste desiderio di lanciarvi nella mobilità elettrica e anticipare le tendenza future, vi sono modelli alla spina davvero interessanti.

Renault Zoe

Il mercato attuale propone vetture non a buon mercato, ma che sia lasciano apprezzare per numerosi aspetti. Se vi state chiedendo qualche vettura elettrica acquistare, consultate prima gli articoli sull’auto elettrica più economica e quanto costa una ricarica per 100.000 chilometri. Le auto elettriche presentano anche tempi di ricarica differenti in base alla colonnina di ricarica. Se siete interessati ad un’auto perfetta per le giungle urbane vi consigliamo la piccola Renault Zoe.

Si tratta di un’auto dalle forme bombate, con uno stile moderno che richiama ad alcuni dettagli stilistici tipici del marchio francese. E’ tra le EV più vendute d’Italia, essendo ideale nel traffico e facile da parcheggiare, considerate le dimensioni. Lunga 408 cm, all’incirca quanto la Clio, misura 156 cm di altezza. La percorrenza garantita dalla batteria da 52 kWh si aggira tra i 350 e i 400 km, con punte vicine ai 500 km, adottando uno stile di guida da economy run e un minimo di quasi 250 km, in base all’andatura in autostrada. Il prezzo? 33.777 euro, ma occhio ai futuri ecoincentivi. Con la giusta promozione può essere un giusto compromesso per la città.

Hyundai Ioniq 5

La casa produttrice coreana ha puntato su questa tecnologia da tempo. Pensiero opposto alla Toyota che ha deciso di fare all-in sull’ibrido. Oggi la Hyundai è tra le auto migliori del mercato elettrico. La Ioniq 5 è una cross-over dalle linee molto taglienti e moderne. L’auto sembra arrivare dal futuro, costruita sulla piattaforma base E-GMP, garantisce una certa versatilità. E una macchina full electric con cui è possibile affrontare in pieno confort anche gite fuori porta. L’auto è potente e scattante. La versione da 58 kWh garantisce 384 km di autonomia, mentre quella da 72,6 kWh, secondo la casa coreana, può percorrere circa 100 km in più. Il prezzo? 44.750 euro, non proprio alla portata di tutti.

Tesla Model 3

Voliamo negli States per una panoramica sulla creatura di Elon Musk. La Tesla è una vettura che in tanti, precursori delle EV, amano già alla follia. L’auto è un successo nel suo genere e offre un bel compromesso qualità/prezzo. Se non avete mai guidato un’auto elettrica, il consiglio è sedervi nell’avveniristico abitacolo della Tesla e provarla. Sono disponibili tre varianti, che anche nella versione Entry le Tesla garantiscono un’autonomia superiore a 400 km. Oltre alla tecnologia estrema del sistema multimediale, l’auto americana propone una guida intelligente ed autonoma che ha attirato una clientela sempre più vasta. Potente e innovativa, la Tesla Model 3 è proposta a € 49.990. Un prezzo non economico, ma in linea con i parametri del costoso mercato alla spina.