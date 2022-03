Michael Schumacher, che sorpresa per i fan: il prezzo è da capogiro

Michael Schumacher è stata un’icona della Ferrari e della F1. Ora arriva una bella sorpresa per i fan, anche se un bel po’ costosa.

Michael Schumacher ha dovuto attendere degli anni prima di trionfare con la Ferrari, ma poi ha regalato un quinquennio di grandi gioie ai tifosi ferraristi. Le vittorie ottenute tra il 2000 e il 2004 sono arrivate dopo alcune delusioni nelle stagioni precedenti.

Nel 1997 il tedesco arrivò a giocarsi il mondiale all’ultima gara con Jacques Villeneuve, ma a Jerez finì per ritirarsi dopo una manovra scorretta nei confronti del rivale della Williams che gli costò pure l’esclusione dalla classifica. Danno e beffa.

Nel 1998 l’avversario da battere era Mika Hakkinen con la McLaren progettata da Adrian Newey. I problemi a Spa-Francorchamps (ritiro causato da David Coulthard) e Suzuka (motore spento in griglia, era in pole, e poi scoppio della gomma) incisero nel finale di quel campionato di F1, vinto dal finlandese come quello del 1999, quando Schumi fu estromesso dalla lotta al titolo a causa dell’infortunio rimediato nell’incidente a Silverstone.

Ferrari F300 di Michael Schumacher in vendita

Nel 1998 era la F300 la monoposto realizzata dalla Ferrari per dare la caccia al mondiale che mancava dal 1979. Schumacher vinse sei gare: Argentina, Canada, Francia, Gran Bretagna, Ungheria e Italia. Salì sul podio anche in altre cinque occasioni. Il suo compagno era Eddie Irvine, che di podi ne ottenne otto quell’anno.

Una notizia di questi giorni è che la Ferrari F300 con la quale Schumacher perse il titolo nel Gran Premio del Giappone è stata messa in vendita. La si può trovare sul sito duPont Registry a un prezzo di 4,9 milioni di dollari. Qualche ricco appassionato sicuramente si farà avanti per comprarla.

Anche se con quella monoposto Schumi non conquistò il mondiale, comunque rimanere una Rossa storica. Dopo la gara di Suzuka, il tedesco ammise di non aver perso il titolo in quell’occasione ma a causa delle prime gare nelle quali la scuderia non era forte quanto la McLaren. E si congratulò con Hakkinen per il suo primo meritato trionfo in Formula 1.

Nell’annuncio del venditore è specificato che il telaio della Ferrari F300 in vendita ha fatto la pole position ed è arrivato secondo nel Gran Premio del Lussemburgo disputato al Nurburgring. Nel GP finale in Giappone le cose poi non sono andate al meglio, però il team di Maranello anche quell’anno si è giocato la corona iridata piloti della Formula 1 che solo nel 2000 sarebbe stata riconquistata.