Jeep Wrangler 4xe: il motore ibrido più potente del marchio

Jeep Wrangler 4xe disponibile anche con motore ibrido. Sarà il motore hybrid plug-in più potente mai montato su un modello Jeep.

Il fronte dell’elettrificazione non si arresta neppure davanti ai percorsi più tortuosi. La Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile anche con motore ibrido nel rispetto dell’ambiente e rispettando le nuove normative in materia di sostenibilità, avvicinandosi così alle richieste sempre più eco del mercato auto. I prezzi partiranno da 74.800 euro per la versione Sahara.

A spingere il fuoristrada che rappresenta un modello iconico sarà il motore 4 cilindri da 2,0 litri a benzina abbinato a due unità elettriche, un pacchetto batterie da 17 kWh (400 Volt) e un cambio automatico a 8 velocità TorqueFlite. Sarà l’unità più prestante e avanzata mai sviluppata per una Jeep, capace di erogare 380 CV e garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. In modalità 100% elettrica avrà una autonomia di 50 km.

La dotazione della Jeep Wrangler 4xe

Il marchio Jeep dà una spinta elettrica anche alla Wrangler dopo aver proceduto con Compass e Renegade. La Jeep Wrangler 4xe è studiata soprattutto per i tratti off road, anche se non nega un uso cittadino nonostante le dimensioni non troppo compatte. Grazie alla tecnologia 4xe, potrà sfruttare le quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, pur prevendendo due sistemi di trazione integrale, assali di nuova generazione, barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico e differenziale a slittamento limitato Trac-Lok.

Tre le modalità di guida a disposizione del conducente. Hybrid, che associa la potenza del turbo benzina e dei motori elettrici. Electric, che dà priorità al motore elettrico ed eSave che privilegia la propulsione dal motore endotermico, risparmiando la carica della batteria per un successivo impiego.

Importanti novità anche negli interni con un quadro strumenti TFT con schermo a colori da 7 pollici e touchscreen da 8,4 pollici. Al centro della lancia l’indicatore di stato delle batterie e della ricarica. Nella dotazione di serie è compreso il sistema Uconnect Nav e l’impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W. La nuova Jeep Wrangler 4xe è dotata anche di una vasta gamma di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilità con sistema antiribaltamento, l’assistenza di parcheggio. A richiesta sono disponibili l’Adaptive Cruise Control, il sistema anti collisione e la telecamera frontale.