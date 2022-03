Ferrari F1-75, un ex campione è impressionato: “Macchina fenomenale”

Un campione del passato è rimasto impressionato dalla Ferrari F1-75 nel test a Barcellona: Leclerc e Sainz saranno protagonisti nel 2022?

In soli tre giorni di prove con macchine completamente nuove non si possono emettere sentenze. Tuttavia, la Ferrari F1-75 sembra essere quella che ha sorpreso maggiormente. Non solo per i tempi, ma per le varie soluzioni adottate.

A Maranello è stato svolto un grande lavoro nei mesi scorsi, lo stesso Mattia Binotto ha dichiarato che sono state fatte delle scelte coraggiose nella realizzazione della nuova monoposto. In fabbrica tutti hanno dato il massimo per il progetto, c’è grande voglia di tornare ai vertici della Formula 1.

Dal 10 al 12 marzo andrà in scena l’ultimo test in Bahrain e la scuderia modenese spera di avere riscontri positivi come quelli avuti a Barcellona. L’appuntamento a Sakhir, dove inizierà poi il campionato una settimana dopo, dovrebbe chiarire meglio i rapporti di forza della griglia della F1.

Formula 1, Damon Hill elogia la Ferrari F1-75

In Spagna la Ferrari non ha tirato fuori tutto il potenziale della nuova F1-75. Sono stati effettuati tanti giri con un notevole carico di benzina e anche a livello di motore non è stata espressa la massima potenza. Come altri team, anche quello di Maranello non ha mostrato il 100% a Barcellona. Non ha montato neppure le gomme più morbide a disposizione.

Nel primo test un po’ tutti si nascondono o comunque fanno un determinato lavoro che non porta subito a rivelare il reale valore della vettura. Ciascuna squadra ha un programma di sviluppo e soprattutto nei primissimi giorni non serve cercare il tempo sul giro singolo. Vanno verificati il funzionamento generale della monoposto, l’affidabilità e il ritmo. La prestazione pura viene dopo.

Le sensazioni sulla Ferrari F1-75 sono buone e in tanti si sono già sbilanciati, forse prematuramente. Tra coloro che sono rimasti impressionati dalla Rossa c’è Damon Hill, campione di Formula 1 del 1996 con la Williams.

Intervenuto al podcast F1 Nation, l’ex pilota si è così espresso: “È fenomenale. Ha fiancate e carrozzeria uniche. Qualcuno mi ha detto di aver visto un retrotreno che non segue l’avantreno. Comunque nessuno conosce i reali rapporti di forza. La cosa certa è che ci sono grandi differenze tra le varie macchine in griglia e ciò è positivo”.

Hill paragona Ferrari e Williams, che a sua volta ha portato una vettura parecchio rivoluzionata e che desidera riaffacciarsi a posizioni più in linea con la sua storia gloriosa: “Hanno sacrificato il 2021 per dedicarsi il più possibile sul 2022. Se Mercedes pensa di essere indietro di mesi rispetto alla Ferrari, è perché assieme alla Red Bull ha dovuto spendere tante energie nella battaglia per il titolo lo scorso anno”.

Non rimane che attendere per capire cosa succederà quest’anno in Formula 1. La prima gara è in programma il 20 marzo in Bahrain, lì finalmente comprenderemo i valori reali in pista. E non è detto che questi possano cambiare con il passare del campionato, dato che le auto sono nuovissime e dunque lo sviluppo andrà avanti.