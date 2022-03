Enea Bastianini, pilota motociclistico al secondo anno in classe regina: ha vinto per la prima volta in MotoGP in Qatar.

Pilota motociclistico italiano, Enea Bastianini è un riminese doc. Giovanissimo, sta raggiungendo i suoi primi successi in classe regina, dove corre per la sua seconda stagione, dopo un biennio di Moto2.

La scheda di Enea Bastianini

Nome : Enea Bastianini

: Enea Bastianini Data di nascita : 30 dicembre 1997

: 30 dicembre 1997 Luogo di nascita : Rimini

: Rimini Età : 24 anni

: 24 anni Altezza: 168 cm

168 cm Fidanzata: Alice Ricci

Alice Ricci Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: bestia23

Il numero di Enea Bastianini

Enea, ha in passato corso con il numero 33, perché, secondo la leggenda, sarebbe salito per la prima volta su una motocicletta a 3 anni e 3 mesi. Oggi però, corre con il ‘23‘, perché il suo numero preferito lo aveva già Binder in MotoGP. Allora, il 3 finale resta ed ecco il numero degli anni compiuti alla sua prima stagione in MotoGP.

L’esordio di Enea Bastianini

Il Qatar, sarà certamente uno Stato difficile da dimenticare, per il giovane italiano, che oltre a vincere il suo primo GP tra i “grandi”, ci ha anche esordito. Era infatti al Gran Premio motociclistico del Qatar 2021, che Enea salì per la prima volta su una moto della prima classe. Con la Desmosedici della Esponsorama Racing, arrivò decimo al traguardo. La data da ricordare, è quella del 28 marzo 2021.

La fidanzata di Bastianini

All’esordio in campionato del 2022, in Qatar era presente anche la ragazza di Enea, la bella Alice Ricci, molto presente sui social dove oltre a far vedere la sua bellezza stratosferica, mostra tanti post, proprio insieme al giovane Enea. Nonostante non sia parte del mondo dello spettacolo, la dolce italiana di cui non si conosce l’età, ha più di 11mila follower.

Gli sponsor legati ad Enea Bastianini

Bastianini, è legato alla Red Bull; alla marca di caschi, Suomy; a quella di vestiario motociclistico, Alpinestars; all’azienda italiana, Viviani S.R.L.; all’azienda produttrice di vestiti da uomo, donna e bambini, Terranova. Ed ancora, alla costruttrice di bici, Giant e ad Empresacreativa.

Prima vittoria e primo podio di Enea Bastianini

Il ragazzo classe ’97, ha dedicato la sua prima vittoria a Fausto Gresini. Il primissimo, primo posto della sua carriera in classe regina, è arrivato nel Gran Premio motociclistico del Qatar 2022. Il romagnolo, è arrivato davanti a Brad Binder e Pol Espargaro. Il primo podio in MotoGP invece, arrivò nella stagione precedente. Al GP di San Marino, praticamente in casa per Enea, avvenne il raggiungimento del suo primo, terzo posto, dietro Bagnaia e Quartararo.

Quanto guadagna Enea Bastianini

Il ventiquattrenne, è arrivato davanti a tutti in Qatar all’esordio in stagione. Eppure, economicamente parlando, il ragazzo di Rimini è diciassettesimo su ventitré piloti. Le griglie degli stipendi dati ai piloti infatti, lo vedono quasi in fondo a 375mila euro all’anno.