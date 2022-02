Nuova Alfa Romeo Giulia Coupé: ecco come potrebbe essere

Un render ha messo in risalto le linee sportive di una futura Alfa Romeo Giulia Coupé. Il Biscione punterà sullo studio del designer Maxim Shershnev?

Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer dell’Alfa Romeo Racing, ha annunciato, nelle scorse settimane, che vorrebbe in futuro allargare la gamma delle vetture sportive. Il Biscione è focalizzato sull’elettrificazione, ma parallelamente si lavora su altri progetti, come ad esempio un nuovo Duetto. Il marchio di Arese sente però la mancanza di una coupé di razza.

Il gruppo Stellantis punta su auto che facciano rinnamorare i vecchi appassionati con modelli storici. Oltre a spaziosi SUV e auto elettriche, sono in cantiere progetti stuzzicanti per i vari marchi della corazzata nata dalla fusione tra FCA, Fiat Chrysler Automobiles, e Groupe PSA. Una Giulia Coupé potrebbe essere l’auto giusta per rilanciare un segmento mancante, attualmente, nel listino della casa.

Il render dell’Alfa Romeo Giulia Coupé

Il designer Maxim Shershnev ha pensato ad un design accattivante, riprendendo il design elegante della Giulia e il vigore della Stelvio. L’auto è concepita per avere delle linee da vettura GT nuda e cruda. Una coupé bassa con cofano piatto, tetto arrotondato e la classica griglia frontale Alfa Romeo. Le linee sinuose ricordano diversi modelli sportivi del passato della casa di Arese. Alcune caratteristiche della vettura sarebbero, invece, inedite come la parte laterale e il paraurti.

La vettura disegnata da Maxim Shershnev è talmente bella che i fan apprezzerebbero un progetto di coupé sportiva del genere. Maxim Shershnev ha esperienza di design con aziende come Volkswagen, Audi, Renault e Marussia, non avendo mai lavorato per un marchio italiano. I piani del Biscione ora sono incentrati su altro, ma in futuro si vedrà. Rispolverare la tradizione sportiva del marchio darebbe un’immagine più esclusiva alla casa con un importante ricaduta sul piano economico.