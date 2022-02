Lamborghini Aventador, che disastro: crash pazzesco, è disintegrata

Una Lamborghini Aventador ed una Rolls-Royce sono rimaste coinvolte in un impatto clamoroso a Beverly Hills, risultando distrutte.

Ore di paura negli stati Uniti, in particolar modo a Beverly Hills. Pochi giorni fa, l’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante da 12 tonnellate e si è schiantato contro una casa e le auto di lusso parcheggiate di fronte ad essa. Nessuno si è fatto male, ma si tratta di un vero e proprio patrimonio andato distrutto, considerando che erano presenti una Lamborghini Avendtador SVJ argentata ed una Rolls-Royce Dawn bianca.

In un video (poi reso privato ed ora impossibile da vedere) caricato da “Pepe’s Towing Service“, società di soccorso in caso di incidenti, si poteva vedere molto attentamente l’entità dell’impatto. In una leggera svolta a destra, il camion è andato apparentemente dritto. La causa dell’incidente non è ancora stata accertata, anche se, con ogni probabilità, il conducente del camion potrebbe aver patito un pericoloso guasto ai freni.

Il camion ha terminato la sua corsa solo grazie alla presenza di una una casa, dal valore stimato di circa oltre dieci milioni di euro. L’impatto è stato così violento che il camion si è incastrato sotto un’asse della casa. Questa circostanza ha richiesto attrezzature pesanti sotto forma di una gru da 50 tonnellate. La manovra di rimozione del camion è stata molto delicata, dal momento che era presente il serio rischio che tutta l’abitazione venisse distrutta dal mezzo pesante.

Come detto, parcheggiate nel vialetto della casa erano presenti una Rolls-Royce Dawn bianca ed una Lamborghini Aventador SVJ Roadster d’argento, che ora sono ridotte ad un ammasso di rottami. I danni maggiori li ha subito la vettura italiana, che è stata prodotta in sole 800 unità. Non è rimasto quasi nulla della parte posteriore della Lambo poiché il camion gli è praticamente atterrato sopra, distruggendola nella sua quasi totalità.

Tuttavia, sarà difficile recuperare qualcosa anche della Rolls-Royce, risultata molto danneggiata e che probabilmente sarà da rottamare. I danni provocati dall’impatto non sono finiti, dal momento che è stata colpita anche una Mercedes-Maybach Classe S, che era parcheggiata in strada. Questo modello è quello che ha subito meno danni e sarà possibile ripararlo, almeno secondo le prime analisi.

Lamborghini, danni per oltre un milione di euro totali

Si è trattato di uno degli incidenti più devastanti che abbia mai colpito la città di Beverly Hills, ovviamente parlando di crash stradali. I danni alle sole auto sembrano ammontare a ben oltre un milione di euro, dal momento che la Lamborghini Aventador SVJ Roadster aveva un prezzo d’acquisto di circa 500 mila euro.

La Rolls-Royce si aggira tra i 700 e gli 800 mila euro. A questo si aggiunge il danno alla casa, non così facile da quantificare. Tuttavia, per danni di questa entità è presente un’assicurazione, che potrà ripagare quanto accaduto. La cosa fondamentale è che nessuno si sia fatto male seriamente, il che appare quasi come un miracolo. Un incidente del genere avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori rispetto ad alcune auto distrutte, ma per fortuna nessuno era presente nel momento in cui il camion ha perso la via della strada.

Parlando della vettura della casa emiliana, si evince quanto essa fosse un gioello da maneggiare con cura. Realizzata in sole 800 unità, la SVJ Roadster è la più iconica della famiglia Aventador. L’aerodinamica Lamborghini è la più futuristica di sempre: il sistema ALA 2.0 e l’aero-vectoring offrono la minima resistenza all’avanzamento sul rettilineo e carico aerodinamico ottimale in curva. Il motore aspirato V12 con i suoi 770 cavalli è da capogiro.

Il tetto rigido è realizzato con un’innovativa tecnologia a stampo RTM ad alta pressione.

SVJ 63 Roadster, un’edizione limitata di soli 63 esemplari numerati, sfoggia un look ancora più esclusivo. Si tratta di un vero e proprio dramma per colui che aveva avuto la fortuna di acquistarla, ma come ripetitiamo, per fortuna tutti stanno bene.