GP di Russia, arriva la clamorosa decisione della F1

La F1 ha comunicato ufficialmente la propria presa di posizione sul GP di Russia, messo in discussione dopo che Putin ha invaso l’Ucraina.

La Formula 1 non è rimasta insensibile di fronte all’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina. Un evento tragico e che ovviamente non può non condizionare anche il calendario del campionato, dato che a settembre è previsto un gran premio a Sochi.

I vertici della F1 hanno avuto un confronto diretto con i team e con la FIA al fine di arrivare a una posizione condivisa e a una decisione per il GP di Russia. Le parti si sono trovate d’accordo nell’effettuare una scelta drastica. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale in merito:

“Stiamo osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale. Giovedì sera la Formula 1, la FIA e le squadre hanno discusso la posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”.

Calendario F1 2022, non si corre il GP di Russia a Sochi

La Formula 1 fa sapere tramite i propri canali ufficiali che non ci sono le condizioni per gareggiare a Sochi nel weekend del 23-25 settembre. Pertanto quell’appuntamento non si dovrebbe disputare. Si spera che il conflitto termini al più presto, perché le guerre non portano mai a buone cose, ma intanto il Circus ha voluto prendere una posizione ufficiale ed è quella corretta.

Già in mattinata ci aveva pensato il mondo del calcio, con la UEFA che ha annunciato che la finale della prossima Champions League non si terrà più a San Pietroburgo. La sede dell’appuntamento in calendario a fine maggio è stata spostata a Parigi. Lo sport sta dando delle risposte rispetto a quelle che sono le azioni vergognose della Russia nei confronti dell’Ucraina.

In F1 anche gli stessi piloti si stanno schierando. Il primo è stato Sebastian Vettel, il quale ha dichiarato che non sarebbe andato a Sochi per il gran premio. Anche Max Verstappen e altri stanno prendendo posizione sul delicato argomento. Nessuno vuole correre in Russia ed è giusto così.