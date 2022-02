Jorge Lorenzo torna in MotoGP? Pronto per lui un nuovo incarico

Jorge Lorenzo, ritiratosi dalla classe regina alla fine della stagione 2019, potrebbe presto ritornare nei box con un nuovo compito.

Il canale spagnolo DAZN vuole fare le cose in grande per la prossima stagione di MotoGP. Insieme ai già consolidati Carlos Checa e Alex Crivillè, che si sono alternati al direttore Ernest Riveras, potrebbe arrivare un altro campione il cui nome non è ancora stato ufficializzato, ma che lascia pensare che potrebbe essere Jorge Lorenzo.

DAZN MotoGP ha lanciato un video teaser in cui Ernest prende il telefono e chiama un ex pilota che presto si unirà alla squadra di lavoro per commentare le gare del calendario mondiale. Nel video non viene mostrato il volto di chi sarà il neo collaboratore televisivo, ma il direttore lancia alcuni riferimenti, come “campione” e la richiesta di “non incasinare troppo” che lasciano pensare all’ex pilota maiorchino. Nel 2021 Jorge Lorenzo si è cimentato come commentatore sul suo canale YouTube e a volte non si è risparmiato in qualche critica piccante.

Jorge Lorenzo commenta la MotoGP

Da qui si presume che possa essere proprio lui il nuovo volto dell’emittente satellitare. E del resto l’ex pilota Yamaha, Ducati e Honda non ha mai nascosto l’intenzione di voler commentare la classe regina per una TV. Inoltre ha già collaborato con DAZN in varie occasioni per dare il suo contributo dall’alto di una lunga esperienza che lo hanno portato a vincere tre titoli nella Top Class e due nelle classi minori.

In più occasioni Jorge Lorenzo ha confessato di essere in trattativa per vestire i panni del commentatore televisivo, ma fino ad oggi sembrava oscillare tra Sky e DAZN. Alla fine sembra aver fatto la sua scelta. Il nome verrà rivelato il 28 febbraio e probabilmente non dovremmo avere cambi di scena. Il Mondiale 2022 per la prima volta conterà 21 Gran Premi e servirà quindi un certo turnover in cabina di regia. E siamo sicuri che le sue dichiarazioni continueranno a far discutere molto. Il successo è assicurato.

Lo scorso inverno Jorge Lorenzo ha rimandato il viaggio ai Tropici per partecipare alla 100 Km dei Campioni al Ranch di Tavullia, dopo aver ricevuto l’invito direttamente su WhatsApp da Valentino Rossi. La sua ultima uscita in MotoGP risale 2020, quando ha testato la Yamaha M1 nelle poche uscite da collaudatore della Casa di Iwata. Per lui adesso inizia una nuova sfida professionale… pur sempre in pista.