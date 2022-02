Assetto Corsa Competizione, largo alla next-gen: realismo da paura

Gli appassionati del videogame possono esultare: Assetto Corsa Competizione è ora disponibile in versione next-gen su PS5 e Xbox Series X|S.

Assetto Corsa Competizione è un titolo che ha ridefinito il concetto di simulazione di guida per PC e console. Il videogame ha attirato l’interesse degli amanti delle quattro ruote che ora potranno correre ad un livello superiore. Caratterizzato da una grafica a 4K e 60 fps, il racer sviluppato da Kunos Simulazioni rende l’esperienza di gioco ancora più realistica ed entusiasmante.

Assetto Corsa Competizione è ormai diventato un “must have” per tutti i sim racer, consentendo di correre su svariati circuiti (ben 11 tracciati del campionato GT3) ricostruiti nei minimi dettagli. L’esperienza di gioco è resa indimenticabile grazie alla tecnologia Laser-Scan per un realismo senza precedenti.

“La dedizione di KUNOS Simulazioni all’autenticità è stata applicata ad ogni aspetto del gioco, dalle condizioni atmosferiche fotorealistiche, alle gare dinamiche gare notturne, all’animazione motion capture e al campionamento audio multicanale“, recita il comunicato stampa.

Assetto Corsa Competizione, un upgrade da sballo

Il già stimolante parco auto del gioco è stato arricchito da altri veicoli che i videogiocatori potranno provare. I driver virtuali potranno mettersi al volante della nuova BMW M4 GT3, elevando il numero di auto su licenza a 25. L’aspetto più divertente del gioco risiede nella regolazione degli assetti, personalizzabili in base alle proprie esigenze con l’aggiunta di oltre sessanta livree addizionali dalla stagione 2021. Il gioco permette l’utilizzo di esse sia nella modalità single che multiplayer come Sprint, Endurance e la 24 ore di Spa.

Assetto Corsa Competizione non è solo battaglie online, ma ruota a ruota nelle modalità in solitaria in Carriera, Campionato e Gioco Libero. I giocatori più bravi possono scendere in pista con altri sim racer del medesimo livello, per un massimo di 30 giocatori in contemporanea. Sulle console next-gen ciò rappresenta un ulteriore passo in avanti, grazie all’aumento dei posti in griglia.

L’esperienza di gioco è personalizzabile nelle varie modalità con il sistema di classifica fair-play, in favore dei giocatori virtuosi. AC Competizione dà l’opportunità di scegliere tra la classica modalità matchmaking, classifiche online in tempo reale e accesissime sfide per accumulare crediti ed obiettivi extra. Per divertirsi con gli amici è possibile gareggiare in sfide multiplayer in privato. Un ottimo modo per mettersi alla prova sui vari tracciati e testare le nuove vetture.

Assetto Corsa Competizione supporta una vasta gamma di hardware, dai gamepad classici ai volanti professionali per aggiungere ancora più fisicità e realismo all’esperienza.

Chi già possiede il gioco su Playstation 4 e Xbox One può fare l’aggiornamento gratuito alla corrispettiva versione new-gen. Per chi volesse acquistare la versione fisica al lancio è, in aggiunta, prevista la “Day One Edition” con il DLC 2020 GT World Challenge Pack che include: l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari – Imola, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e la Mercedes-AMG GT3 Evo (2020), 60+ livree di auto aggiuntive, il modello di pneumatici Pirelli “DHE” 2020 e il 2020 GT World Challenge season bop. Vi lasciamo al trailer del gioco che vi lascerà senza fiato.