Johann Zarco è un ottimo pilota della MotoGP, arrivato in classe regina nel 2017: tutto sulla sua carriera e sulla vita privata.

Il pilota di Cannes, saltò direttamente dalla classe 125 alla Moto2, dove si rese protagonista di due campionati vinti consecutivi con la Kalex, che lo hanno portato in MotoGP, dove fu scelto dalla Yamaha. Ora Johann Zarco, vuole vincere in classe regina.

Scheda di Johann Zarco

Nome : Johann Zarco

: Johann Zarco Data di nascita : 16 luglio 1990

: 16 luglio 1990 Luogo di nascita : Cannes (Francia)

: Cannes (Francia) Età : 31 anni

: 31 anni Altezza: 171 cm

171 cm Fidanzata: Veronika Thielova

Veronika Thielova Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Professione : Pilota motociclistico

: Pilota motociclistico Instagram: johannzarco

Mercato piloti MotoGP: Zarco ha un posto assicurato per il 2023

Il numero di Johann Zarco

Da anni, Johann corre con la moto numero 5. Non ci sono particolari motivi scaramantici dietro questa scelta, semplicemente il trentunenne, ha voluto un numero che a quanto pare si tramanda. Infatti, prima di lui lo aveva il suo amico e manager Laurent Fellon, che lo aveva scelto per il suo amore verso Max Chabal.

L’esordio di Johann Zarco

Non fu molto fortunata, la primissima Gara tra i ‘grandi’, del pilota francese. Infatti, Zarco fu costretto al ritiro al suo esordio, avvenuto il 26 marzo 2017 al Gran Premio motociclistico del Qatar. Con la sua Yamaha Tech 3, dovette rinunciare dopo soli sei giri.

Johann Zarco: la fidanzata

Il pilota è fidanzato con una donna straordinariamente bella, Veronika Thielova. Lei è ceca e fa la modella. L’estate scorsa, in Italia, si innamorò di una Ducati che le fece vedere il suo fidanzato e dichiarò di voler prendere presto la patente per poterla guidare. Il suo profilo Instagram è ovviamente molto seguito, ma di Veronika si sa davvero poco. Nel giugno scorso, la splendida modella ha compiuto 30 anni.

Gli sponsor legati a Zarco

BS BATTERY è uno dei marchi legati al francese e produce ovviamente, batterie ricaricabili. Poi abbiamo la francese Maxxess store, che si occupa di merchandising motociclistico e che ha prodotto sin dagli anni della Moto2, diversi gadget legati a Johann Zarco. A seguire ovviamente c’è la Pramac, con la società di bevande, Red Bull, ed ancora, la FFM, i caschi da moto della Shark, quelli della Bihr, la TCX, la Ducati, la Midland, marca francese di elettronica ed infine, la ditta Neo Travaux.

Prima vittoria e primo podio di Johann Zarco

Purtroppo, il ragazzo di Cannes non ha mai vinto un singolo Gran Premio di MotoGP. Per parlare della sua prima vittoria, dovremmo cercare negli archivi della 125, dove ottenne la sua primissima vittoria da professionista al Motomondiale, nel 2011. Era il Gran Premio motociclistico del Giappone e dietro di lui, arrivarono Nicolás Terol e Héctor Faubel. Il primo podio in classe regina invece arrivò nell’anno dell’esordio: un secondo posto in Francia, nel 2017 battuto solo da Maverick Vinales.

Johann Zarco racconta il suo ricordo più emozionante del 2021

Quanto guadagna Johann Zarco

Nel 2021, il pilota Ducati è stato quello con l’ingaggio più basso di tutta la griglia. Infatti, bonus a parte, il francese percepiva 300.000 euro l’anno. Il suo contratto con la Pramac Ducati dovrebbe scadere a fine stagione e non ci sono tracce di aumenti di stipendio per lui. Quindi è facile ipotizzare che anche per il prossimo Mondiale, sarà quella la cifra percepita dal trentunenne.