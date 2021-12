Stagione 2021 di alti e bassi per Johann Zarco. Ma un ricordo particolare ha emozionato il pilota del team Ducati Pramac.

Johann Zarco è intervenuto sulla tv francese Canal + per un bilancio di fine stagione. Il pilota Ducati aveva iniziato con il piglio giusto nella prima parte di campionato, poi qualcosa non ha funzionato dopo la pausa estiva. Probabilmente ha avvertito la pressione del potenziale candidato al titolo e ha perso quella costanza di risultati delle prime gare. “Mi sono divertito sin dall’inizio, in Qatar, perché tornavo da due stagioni difficili. Salire sul podio nelle prime due gare, lasciare il Qatar e guidare il campionato, è stato meglio di quanto si sognasse”.

LEGGI ANCHE -> Ciabatti: “Bagnaia impressionante. Da Miller ci aspettavamo di più”

Un anno di alti e bassi

Durante la pausa estiva ha provato a ricaricare le energie in vista della ripresa in Austria, ma non ha funzionato. “È stata una buona stagione. C’è stato un po’ di tregua dopo l’estate, volevo fare un passo avanti e non ce l’ho fatta, mi ha quasi fatto retrocedere un po’. Sono finito nella top 5 finale, il che è abbastanza buono perché è il mio miglior risultato. Fabio ha vinto il titolo, se prendiamo l’aspetto francese è stato geniale”.

Uno dei ricordi più belli del 2021 è sicuramente legato al secondo Gran Premio in Qatar, con il pilota Yamaha sul gradino più alto del podio Johann Zarco secondo e l’Inno della Marsigliese che infondeva amor patrio. “Penso sia davvero senza dubbio il ricordo più bello. Dopo c’è stato un altro secondo posto interessante a Barcellona e avrei potuto vincere, non ero lontano”. Il finale di stagione si è chiuso con 5° – 5° – 6° posto e un 5° posto in classifica finale. “Penso che le ultime due gare siano state abbastanza interessanti per rimettermi in forma e sentirmi di nuovo bene, per sentire di poter attaccare il 2022 e giocarmela per il podio”.